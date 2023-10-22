Самый модный принт осени 2023: идеи дизайна маникюра в горошек (фото)

Он легкий, романтичный и женственный

Мастера нейл-арта продолжают экспериментировать с принтами для ногтей уже не первый сезон. Если летом на первый план выходили цветочные узоры, то в нынешнем сезоне основным трендом стал принт в виде гороха.

Маникюр в горошек стал настоящим хитом в этом сезоне. Стильный принт можно использовать для декора ногтей разными способами. Самый простой и очевидный вариант — покрыть им все ногти.

Ногти в горошек: стильніе идеи трендового маникюра

Горошины могут быть крошечными или крупными, выстроенными в аккуратные ряды или расположенными хаотично — выбор зависит от ваших предпочтений. Если вам не нравится классическая черно-белая цветовая гамма, то можно выбрать разноцветные варианты рисунка. Например, горошек в пастельных оттенках или, наоборот, ярких, будет выглядеть очень эффектно.

Попробуйте не наносить модный рисунок на всю поверхность ногтя, а ограничиться только его кончиками: так вы сможете создать стильный френч. Разместите горох либо в центре, либо вдоль краев ногтя, чтобы придать своему маникюру уникальность.

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