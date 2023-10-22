На пике трендов осенью 2023: какие куртки и дубленки сделают ваш образ идеальным (фото)

Эти теплые и уютные куртки и дубленки довершат ваш осенний образ

Теплый сентябрь сменился прохладным октябрем, а значит самое время пересмотреть свой гардероб и утеплиться стильно на осень и холодный сезон. Как оказалось, в трендах этой осени дубленки разных моделей и байкерские куртки модных фасонов.

Именно дубленки завоевали сердца модниц по всему миру и вышли на первые позиции среди трендовой женской одежды в сезоне осень-зима 2023/2024, пишет apostrophe.ua. Предлагаем узнать, какие модели самые модные в этом сезоне.

Дубленка с кожаной отделкой

Эта модель дубленок завоевала лидерские позиции, модницы все чаще выбирают именно этот фасон. Такую дубленку можно сочетать с джинсами и кроссами, или даже ботильонами, и от этого ваш образ только выиграет.

Куртка-дубленка оверсайз

Это тоже не менее популярная и стильная модель в холодном сезоне. Лучше всего выбирать дубленку-оверсайз средней длины. Такая верхняя одежда будет отлично смотреться как с классическими черными брюками, так и с джинсами.

Укороченная дубленка

Укороченная дубленка тоже среди фаворитов в женской верхней одежде. Она прекрасно сочетается с юбкой, что сделает образ женственным и элегантным. Но можно носить укороченную дубленку и с привычными штанами и даже спортивками.

Дубленка-авиатор

Стильная и уютная эта модель станет вашей любимой в холодном сезона. Такая куртка будет отлично смотреться с джинсами и длинными юбками. Также к ней отлично подойдут теплые шапки, шерстяные панамы и кашемировые шарфы.

Байкерская куртка

Такая куртка из искусственного меха является одним из вариантов дубленки. Она запросто может заменить привычный зимний пуховик. При этом к ней очень просто подбирать остальные предметы гардероба. Байкерская куртка с джинсами и белыми кроссами или ковбойскими сапогами сделает ваш образ стильным и слегка хулиганским.

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