На пике стиля в любой холод: какие зимние тренды сделают ваш образ безупречным в этом сезоне (фото)

Пора вспомнить об утеплении к холодам

Невероятно теплое начало осени настолько нас разбаловало, что такое резкое снижение температуры и переход к холодной погоде, который ожидается на этой неделе, может стать настоящим шоком. Пора не только срочно утепляться сейчас, но и задуматься о зимней одежде, чтобы успеть подготовиться к морозам.

В своем блоге в Instagram стилист Матвей Калугин рассказал, какой стильной верхней одеждой стоит дополнить свой гардероб в этом сезоне. В этих вещах даже в холода ваши образы будут безупречны.

Какие куртки модные в 2023-2024 годах

Шерстяной бомбер – более кэжуальная альтернатива пальто. Лучше всего подойдет к гардеробам поклонников кэжуала и спорта. С классическими вещами, в свою очередь, будет стильно контрастировать.

Бомберы с меховым воротником – тренд сезона. Можно выбирать модели из нейлона, кожи, замши. Удачно будут сочетаться с гранжем, стилем преппи, кэжуал и даже романтическими элементами образов.

Дутые жилеты. Конечно, их носим уже сейчас, но если вы постоянно передвигаетесь на авто, то они будут актуальными и зимой. В морозные дни надевать их стоит с теплым свитером и термобельем.⠀

Жилеты из овечьей шкуры. Они лучше всего подойдут в качестве дополнения к классическим, кэжуальным или романтическим образам.

Короткие пальто продолжают быть на пике своей актуальности. Носить их нужно с брюками или длиной макси платьев или юбок.

Дубленки оригинального кроя. Если у вас уже есть классические модели и хотите попробовать что-то новое, обращайте внимание на такие элементы: объемные рукава; асимметрия; швы наизнанку; гипертрофированный воротник; двубортные дубленки и дубленки с поясом.

Гладкие шубы-дафлкот. Это короткая, гладкая, словно плюшевая шубка с характерными застежками. Если на одежде деревянные продолговатые пуговицы, петли из кожи или металла – это то, что нужно.⠀

Пуховики с акцентом на талии. Такая модель сделает фигуру выразительной даже в минусовую температуру.

Пуховики с накладными карманами будут более практичными и поддержат тренд на утилитарность. Но не забывайте выбирать карманы, которые соразмерны по масштабу к фигуре.

Ранее мы рассказывали, какие модные сумки подчеркнут любой аутфит в этом осенне-зимнем сезоне. Несколько трендов вернулись на пик популярности с настоящим триумфом!