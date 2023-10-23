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Идеальный френч для Хэллоуина: эти эффектные идеи ногтей дополнят ваш праздничный образ (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Стильный нейл-арт – часть праздничного аутфита Новость обновлена 23 октября 2023, 11:10
Стильный нейл-арт – часть праздничного аутфита. Фото Freepik

В самую страшную ночь года ваши ногти должны завораживать

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается популярный праздник Хэллоуин. Ваш эффектный образ не будет полноценным, если не продумать стильный маникюр.

"Телеграф" публикует стильные идеи ногтей, с которыми вы создадите невероятный праздничный ансамбль. Такой дизайн отлично освежит френч, любимый многими девушками.

Французский маникюр – база нейл-арта, однако много лет модницы не просто покрывают кончики ногтей белым лаком, а ищут новые формы любимого дизайна. Волнистые линии или цветное покрытие – самый простой способ разнообразить френч, который, к слову, станет чудесным выбором и для вечеринки в Хэллоуин.

Так, черно-белое сочетание или же нюдовая основа с контрастным (красный, бордо, черный) цветами сделают ваши ногти яркими и стильными. Оранжевые оттенки также актуальны, как как тыквенная эстетика осенью традиционно врывается в нейл-тенденции.

Смело дополняйте нейл-дизайн рисунками. Это могут быть летучие мыши, звезды и Луна, приведения, паутина и пауки, тыквы или подтеки крови.

Десять идей маникюра на Хэллоуин 2023

Маникюр на Хэллоуин
Маникюр на Хэллоуин
Маникюр на Хэллоуин
Маникюр на Хэллоуин
Маникюр на Хэллоуин
Маникюр на Хэллоуин
Маникюр на Хэллоуин
Маникюр на Хэллоуин
Маникюр на Хэллоуин
Маникюр на Хэллоуин

Ранее "Телеграф" рассказывал о других стильных вариантах маникюра на Хэллоуин. Черная кошка, швы, глаза и не только дополнят ваш праздничный нейл-арт.

Теги:
#Ногти #Маникюр #Хэллоуин