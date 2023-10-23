Идеальный френч для Хэллоуина: эти эффектные идеи ногтей дополнят ваш праздничный образ (фото)

В самую страшную ночь года ваши ногти должны завораживать

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается популярный праздник Хэллоуин. Ваш эффектный образ не будет полноценным, если не продумать стильный маникюр.

"Телеграф" публикует стильные идеи ногтей, с которыми вы создадите невероятный праздничный ансамбль. Такой дизайн отлично освежит френч, любимый многими девушками.

Французский маникюр – база нейл-арта, однако много лет модницы не просто покрывают кончики ногтей белым лаком, а ищут новые формы любимого дизайна. Волнистые линии или цветное покрытие – самый простой способ разнообразить френч, который, к слову, станет чудесным выбором и для вечеринки в Хэллоуин.

Так, черно-белое сочетание или же нюдовая основа с контрастным (красный, бордо, черный) цветами сделают ваши ногти яркими и стильными. Оранжевые оттенки также актуальны, как как тыквенная эстетика осенью традиционно врывается в нейл-тенденции.

Смело дополняйте нейл-дизайн рисунками. Это могут быть летучие мыши, звезды и Луна, приведения, паутина и пауки, тыквы или подтеки крови.

Десять идей маникюра на Хэллоуин 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал о других стильных вариантах маникюра на Хэллоуин. Черная кошка, швы, глаза и не только дополнят ваш праздничный нейл-арт.