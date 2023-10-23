Пальто, дубленки и пуховики: как выбрать стильную верхнюю одежду на эту зиму (фото)
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В моде как короткие пуховики, так и пальто оверсайз или меховые изделия
В холодный сезон без стильной верхней одежды не обойтись. Выбор велик: начиная от пуховика и заканчивая дубленкой.
На какие тренды стоит обратить внимание в осенне-зимнем сезоне 2023-2024? Об этом рассказывает стилист Mari Polonska в Instagram.
Пальто Teddy
Пушистые куртки и пальто как из натурального, так и из экомеха – отличный вариант для холодного сезона. В такой верхней одежде вы окажитесь в центре внимания.
Короткое пальто
Трендовое изделие имеет минималистичный вайб и идеально подходит для офисного гардероба, считает стилист. Рекомендуется выбирать натуральную шерсть или микс.
Пальто oversize или с мужского плеча
Любимый крой не теряет своей актуальности и практичности в этом сезоне. Как бы не менялись тренды, оверсайз остается в гардеробе многих девушек.
Меховое пальто
Стилист советует выбирать меховую верхнюю одежду в бежевом, черном и коричневом цветах. Годами прослужит классический прямой крой.
Duffle style пальто
Куртки и пальто с датской застежкой — интересное решение в стиле Prada. Такая верхняя одежда станет альтернативой привычным фасонам.
Короткий пуховик
Одно из самых удобных и "носибельных" изделий на зимний период, по мнению стилиста. Актуальные модели представлены у многих брендов, но важно обращать внимание на качество наполнителя.
Длинный пуховик
Если короткая длина вам не нравится, то в моде и более длинные варианты. Модели с поясом впишутся в большинство осенне-зимних аутфитов.
Дубленка
Этот вариант верхней одежды не теряет популярности. А вот удлиненный крой — практичное и интересное решение на зиму.
Statement пальто
Как поясняет стилист, такая верхняя одежда говорит сама за себя. Главные признаки: яркий цвет, необычный принт, интересный крой и качественный материал.
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