Пальто, дубленки и пуховики: как выбрать стильную верхнюю одежду на эту зиму (фото)

В моде как короткие пуховики, так и пальто оверсайз или меховые изделия

В холодный сезон без стильной верхней одежды не обойтись. Выбор велик: начиная от пуховика и заканчивая дубленкой.

На какие тренды стоит обратить внимание в осенне-зимнем сезоне 2023-2024? Об этом рассказывает стилист Mari Polonska в Instagram.

Пальто Teddy

Пушистые куртки и пальто как из натурального, так и из экомеха – отличный вариант для холодного сезона. В такой верхней одежде вы окажитесь в центре внимания.

Пальто Teddy

Короткое пальто

Трендовое изделие имеет минималистичный вайб и идеально подходит для офисного гардероба, считает стилист. Рекомендуется выбирать натуральную шерсть или микс.

Короткое пальто

Пальто oversize или с мужского плеча

Любимый крой не теряет своей актуальности и практичности в этом сезоне. Как бы не менялись тренды, оверсайз остается в гардеробе многих девушек.

Пальто oversize

Меховое пальто

Стилист советует выбирать меховую верхнюю одежду в бежевом, черном и коричневом цветах. Годами прослужит классический прямой крой.

Меховое пальто

Duffle style пальто

Куртки и пальто с датской застежкой — интересное решение в стиле Prada. Такая верхняя одежда станет альтернативой привычным фасонам.

Duffle style

Короткий пуховик

Одно из самых удобных и "носибельных" изделий на зимний период, по мнению стилиста. Актуальные модели представлены у многих брендов, но важно обращать внимание на качество наполнителя.

Короткий пуховик

Длинный пуховик

Если короткая длина вам не нравится, то в моде и более длинные варианты. Модели с поясом впишутся в большинство осенне-зимних аутфитов.

Длинный пуховик

Дубленка

Этот вариант верхней одежды не теряет популярности. А вот удлиненный крой — практичное и интересное решение на зиму.

Дубленка

Statement пальто

Как поясняет стилист, такая верхняя одежда говорит сама за себя. Главные признаки: яркий цвет, необычный принт, интересный крой и качественный материал.

Statement пальто

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать модную шапку на эту зиму. Обилие фасонов и цветов приятно впечатляет.