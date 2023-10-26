3 стрижки, которые подчеркивают морщины женщинам 40+ (фото)

Прямое каре годится совсем не всем

Стрижка может оказать двойное воздействие на женщину, способное и омолодить ее, и визуально придать возраст. Существует три варианта стрижек, которые лучше избегать после достижения 40 лет, так как они подчеркивают морщины и визуально старят.

В тройку нежелательных стрижек для женщин 40+ попали маллет, сессон и прямое каре. Одна способна подчеркнуть недостатки, а другая — утяжелить взгляд.

Маллет

Эта прическа была известна и популярна в 80-х годах и снова стала актуальной в 2023 году. Но для женщин в возрасте 40+ она не подходит. Стрижка создает излишний объем на вершине головы, что может негативно влиять на общее восприятие визуальных пропорций. Лицо с такой прической может казаться более широким, и любые недостатки становятся более заметными.

Сессон

Сегодня эта стрижка не находит большого спроса и, вероятно, подходит скорее для школьниц. Она подчеркивает любые изменения на коже лица и шеи, а взгляд утяжеляет. Кроме того, такая прическа округляет лицо и делает его более грубым.

Прямое каре

Не стоит выбирать обычное прямое каре. Более предпочтительным вариантом является градуированное каре с многослойной структурой и рваными кончиками. Прямые линии, напротив, могут подчеркнуть недостатки, такие как неровный тон кожи и мимические морщины.

Ранее мы писали, какие стрижки подходят женщинам старше 60 лет. Они омолодят каждую.