Как вписать трендовые цветные колготки в образ: четыре золотых правила (фото)
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Добавьте ярких красок в свои осенние наряды с помощью стильных колготок
В этом сезоне в топ тенденций ворвались не только всевозможные гетры, а и колготки. На пике трендов цветные варианты, которые сделают любой ваш выход неповторимым.
Как вписывать цветные колготки в образы? Об этом рассказывает блог о стиле @pumpyourstyle.studio в Instagram.
Так, колготки красных, розовых, зеленых и других оттенков стали популярны у модниц этой осенью. С такой деталью ваш аутфит выйдет на новый уровень и не оставит шансов оставаться в тени. В слякоть и пасмурную погоду наряд с яркими колготками особенно эффектен.
Советы стилистов при составлении образа с цветными колготками:
- Если ваши колготки контрастируют с юбкой или платьем – ищите правильную длину. Для эффекта безумно длинных ног выбирайте длину мини и обувь в тон колготок.
- Выигрышное сочетание: длина макси и контрастные модели.
- С длиной миди комбинируйте колготки в тон юбки или платья, так вы не укоротите рост.
- В образе цветные колготки могут быть как единственным акцентом (в сочетании с классическими цветами), дополнительным акцентом (в сочетании с яркими принтами и фактурами), так и равноправной частью аутфита (если колготки подобраны в тон монохромного образа).
Стильные образы с цветными колготками
Кроме цветных колготок осенью 2023 года в перечне трендовых аксессуаров огромные сумки, галстуки, перчатки и не только. Подробнее об этом ранее писал "Телеграф".