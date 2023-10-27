Невероятно уютный и стильный маникюр для этой осени: 11 нейл-идей, перед которыми не устоять (фото)

Не бойтесь выбирать теплые оттенки для покрытия ваших ногтей в этом сезоне

Без стильного маникюра осенью никак не обойтись. К счастью, модная палитра оттенков в этом сезоне радует разнообразием. В моде как яркий красный, так и приглушенный кофейный.

Если вы в поиске идей для маникюра на осень 2023, обратите внимание на эти варианты. Такой дизайн украсит как длинные, так и короткие ногти.

На пике тенденций этой осенью оказалась палитра коричневого. Ногти модниц покрывают карамельные, шоколадные, кофейные, бежевые, рыжие оттенки. Вы можете сочетать в нейл-арте сразу несколько лаков, создавая эффект градиента, пишет Byrdie. К слову, коричневые тона украсят и любимый многими французский маникюр. Просто вместо белых кончиков ногтей сделайте цветные.

Не теряет актуальности красный маникюр. Однако если такая идея кажется вам слишком яркой, то разбавьте сочный тон оттенками желтого, зеленого, фиолетового, оранжевого и золотистого. Подобные комбинации отлично перекликаются с убранством осенней природы. К тому же, вы можете сделать матовый осенний маникюр, чтобы освежить свой образ.

Идеи осеннего маникюра 2023

Ранее "Телеграф" публиковал эффектные идеи маникюра на Хэллоуин. Летучие мыши, пауки, тыквы и призраки украсят ваши ногти, завершив праздничный образ.