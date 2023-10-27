Как стильно одеваться этой осенью: пять маленьких хитростей, чтобы образ был идеальным (фото)

С подсказками стилиста ваш внешний вид выйдет на новый уровень

В этом сезоне многообразие модных тенденций приятно впечатляет. Чтобы не растеряться, стоит научиться расставлять акценты в образе.

Стилист Vika Trotsiuk рассказывает, как стильно одеваться этой осенью. Пятью советами она поделилась в своем блоге в Instagram.

Во-первых, не забывайте расставлять цветовые акценты в осеннем образе. Вы можете набросить яркий свитер на плечи, подобрать сумку сочного оттенка или надеть эффектный головной убор.

Цвет решает

Во-вторых, не бойтесь экспериментов с украшениями. Стилист предлагает комбинировать разные элементы и материалы.

Помните об украшениях

В-третьих, тренд осеннего сезона – две сумки в одном образе. Отличным сочетанием станет повседневный вместительный шоппер и небольшая декоративная сумочка.

Удобный тренд

Конечно же, стоит включать в ваши сезонные аутфиты популярный стилистический прием – многослойность. Главное, чтобы каждый следующий слой вещей был более плотным, чем предыдущий.

Стильные многослойные образы

Кроме того, в моде комбинация разных текстур. Блестящее с пушистым, матовое с глянцевым, тонкое и плотное: приводит примеры стилист.

Эффектные образы

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендовых аксессуарах, включая сумки, галстуки и украшения. А еще мы писали, какая обувь ворвалась в топ тенденций этого сезона.