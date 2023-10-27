Скажите "нет" розовому и сумке на поясе: 5 модных антитрендов ноября (фото)

"Барбикор" хоть и популярный, но точно неактуальный

Осень предоставляет нам уникальную возможность собирать разнообразные стильные луки и придавать им "изюминки" через использование многослойности в образах. Однако стоит помнить, что модные тренды меняются быстро, и то, что было на пике популярности всего несколько месяцев назад, уже вышло из моды.

Украинский стилист Маргарита Мурадова рассказала о модных трендах, которые не будут актуальными до конца осени 2023 года. Среди них — раскрученный после фильма "Барби" розовый и удобная сумка на поясе.

Розовый образ

После выхода фильма "Барби", тренд на "барбикор" быстро распространился в социальных сетях. Однако как известно, чем быстрее что-то набирает популярность, тем быстрее оно затихает. Полностью розовый стиль не универсален.

Платье-жакет

Прошлой осенью платья-жакеты в сочетании с ботфортами были очень популярны. Однако со временем этот тренд ушел в прошлое. Возможно, через два-три года такое сочетание может вернуться.

Сумка на поясе

Сумки, которые мы носим на поясе или через плечо, так называемые "бананки", больше не в тренде. Сейчас более популярны клатчи, сумки-багеты и хобо.

Широкие штаны заправлены в сапоги

Бывало время, когда модно было заправлять широкие брюки в сапоги, но сейчас это вышло из моды. В настоящее время акцент делается на прямых силуэтах, избегая избыточного объема в области колена.

Двойной ремешок сумки

Это сумки с ремешками, состоящими из кожи и цепочек. Сейчас тренды смещаются в сторону утилитарности и минимализма. То есть, если сумка имеет ремешок, он должен быть либо полностью из кожи, либо цепочкой. Сейчас больше внимания уделяется материалам, а не фурнитуре.

Ранее мы писали, какие еще антитренды есть осенью 2023 года. В списке — любимая многих обувь.