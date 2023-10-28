Сапоги трендового цвета: модные образы на осень для любительниц красного (фото)

Примеров того, как носить красные сапоги, стала Эмили Ратаковски

Красные сапоги – один из любимых элементов американской актрисы и модель Эмили Ратаковски в гардеробе. Модель носила их с чёрными трикотажными платьями во время беременности, с джинсами и белой блузкой на каждый день, с замшевым тренчем осенью.

Эмили показывает, что один из главных микротрендов сезона может быть более универсальным, чем вы думаете. Это подчеркивают эксперты блога о моде и стиле MODEISME.

Сейчас большинство дизайнеров предлагают самый смелый вариант – тотал красный лук. Лакированные сапоги с лакированным тренчем другого оттенка в Bally, многослойные образы с матовой текстурой в Hermes, лёгкие платья с драпировкой и сапоги в тон у Blumarine. Вряд ли это будет трендом, который попробуют все, но возможно, эти примеры вдохновят вас на подобные эксперименты.

С чем и как носить красные сапоги осенью 2023: идеи

Напомним, что в новых коллекциях мировых дизайнеров красный (и его оттенки) признан лидером и популярным трендом. Он актуален как в полностью красных образах, так и в ярких деталях в виде аксессуаров и обуви.