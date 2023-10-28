Ваши руки будут в центре внимания: стильные идеи маникюра на ноябрь (фото)

Порадуйте себя модным маникюром в ноябре

Осень — не время забивать на уход за собой, и в частности на маникюр. Мы уже рассказывали о мерцающем маникюре на осень, а сегодня предлагаем рассмотреть стильные идеи маникюра на ноябрь.

Стилисты рекомендуют не делать слишком наляпистый маникюр, пишет unian.net. При этом ярких дизайнов в него можно смело добавлять.

"Апельсиновый" маникюр

Если душа желает ярких и теплых оттенков смело выбирайте маникюр в желтых, оранжевых, горчичных и апельсиновых оттенках. Лучше всего остановиться на однотонном маникюре, тогда он будет легким и не перегруженным деталями.

Нежный нюдовый маникюр

Нежный нюд в маникюре — это классика на все сезоны. Такой маникюр в бежевых, телесных, персиковых и пастельных оттенках сделает ваш образ элегантным и добавит рукам аристократичности.

Бордовый маникюр

Отличный выбор на ноябрь — маникюр в боровых и багряных оттенках. Такой цвет выглядит очень стильно и является одним из главных трендов этой осени. Бордовый оттенок прекрасно контрастирует с цветом кожи и придает рукам изысканности.

Френч

Классический френч — отличный вариант на осень. Можно остановиться на привычном варианте с белыми краями. А можно и поэкспериментировать с разными оттенками краев, чтобы маникюр не выглядел скучным.

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