Ваши руки будут в центре внимания: стильные идеи маникюра на ноябрь (фото)
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Порадуйте себя модным маникюром в ноябре
Осень — не время забивать на уход за собой, и в частности на маникюр. Мы уже рассказывали о мерцающем маникюре на осень, а сегодня предлагаем рассмотреть стильные идеи маникюра на ноябрь.
Стилисты рекомендуют не делать слишком наляпистый маникюр, пишет unian.net. При этом ярких дизайнов в него можно смело добавлять.
"Апельсиновый" маникюр
Если душа желает ярких и теплых оттенков смело выбирайте маникюр в желтых, оранжевых, горчичных и апельсиновых оттенках. Лучше всего остановиться на однотонном маникюре, тогда он будет легким и не перегруженным деталями.
Нежный нюдовый маникюр
Нежный нюд в маникюре — это классика на все сезоны. Такой маникюр в бежевых, телесных, персиковых и пастельных оттенках сделает ваш образ элегантным и добавит рукам аристократичности.
Бордовый маникюр
Отличный выбор на ноябрь — маникюр в боровых и багряных оттенках. Такой цвет выглядит очень стильно и является одним из главных трендов этой осени. Бордовый оттенок прекрасно контрастирует с цветом кожи и придает рукам изысканности.
Френч
Классический френч — отличный вариант на осень. Можно остановиться на привычном варианте с белыми краями. А можно и поэкспериментировать с разными оттенками краев, чтобы маникюр не выглядел скучным.
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