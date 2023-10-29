Какой маникюр сделать в ноябре: стильные дизайны с фото

Такой маникюр вызовет восторг у окружающих

Перед походом к нейл-мастеру многие девушки ищут идеи маникюра, а также отслеживают, что будет в тренде в том или ином сезоне и месяце. Предлагаем вам стильные идеи маникюра на ноябрь, которые точно вызовут восторг у окружающих.

Так, в этом холодном сезоне в тренде не только классический нюд и однотон, но и яркие оттенки и замысловатые принты, пишет gazeta.ua. Давайте же поближе познакомимся с этими трендами и дизайнами.

Классический нюд

Нюдовый маникюр — всегда выигрышный, он подойдет к любому образу. Его можно разбавлять легким мерцанием, блестками или нежным неброским дизайном.

Яркий и насыщенный

Такой маникюр тоже подойдет для ноября, если вы любите насыщенные яркие оттенки. Попробуйте сделать красный, оранжевый, оливковый, лавандовый или желтый, и точно будете в тренде.

Шоколадное ассорти

Шоколадные и кофейные оттенки на пике популярности этой осенью, так что на ноябрь самое то. Как вариант — можно сделать разные оттенки шоколадного на всех ногтях или миксовать насколько хватит фантазии.

Абстрактные линии и дизайны

Любой однотонный маникюр можно разбавить абстрактным узором или ярким дизайном в стиле абстракции. Такой маникюр сделает образ более наполненным.

Металлический блеск

Маникюр с металлическим блеском сделает ваш образ эффектным и стильным. В дизайне маникюра используется специальная втирка, которая придает такого необычного сияния. Также модно будет выглядеть маникюр с дизайном "кошачий глаз".

Ранее "Телеграф" рассказывал о мерцающем маникюре на ноябрь. Эти идеи подчеркнут элегантность образа осенью.