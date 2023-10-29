Изюминка осеннего образа: самые модные модели свитеров на ноябрь 2023

Это же главная вещь в осеннем гардеробе

Свитер — главная вещь в осеннем гардеробе каждой модницы. Современные тренды предлагают широкий выбор моделей свитеров на выход, и на каждый день. Мы уже рассказывали, какие платья будут в моде зимой 2023/2024, а сегодня предлагаем рассмотреть модели свитеров, которые будут в тренде в этом сезоне.

Сделать свой образ не только стильным, но и теплым помогут свитера, пишет bigmir.net. Так, среди трендов этой осенью — белые, удлиненные и шерстяные модели, также дополнить образ можно свитером на молнии и пуловером.

Белый свитер

Такая модель просто необходима в вашем осеннем гардеробе. Базовый белый свитер добавит образу элегантности и легкости. При этом его можно красиво сочетать с юбками-миди, широкими брюками и узкими джинсами.

Шерстяной свитер

Шерстяные свитера остаются в трендах, они полюбились модницам за тепло и уют, которые они дарят. В этом сезоне на пике популярности будут пастельные тона с интересными узорами и вырезами.

Удлиненный свитер

Удлиненный свитер — это универсальный вариант, который можно сочетать, как с джинсами, так и носить, как короткое платье, дополнив поясом. Выглядит такой свитер очень стильно и оригинально.

Пуловер

Такой свитер, как говорят, на все случаи жизни, он считается базовым и прекрасно сочетается с другими вещами из гардероба. В этом сезоне на пике трендов классические пуловеры — однотонные, удобные и без лишних элементов декора. Лучше всего выбрать черный или серый, однако, если хочется "бунтовать", то смело выбирайте более яркие оттенки.

Свитер с молнией и воротником

Этот свитер стал настоящим хитом прошлых сезонов, впрочем, он остается актуальным и в этом сезоне. Свитера с молнией полюбились модницам еще и тем, что помогают контролировать открытость шеи, благодаря молнии и воротнику. Они удобные и практичные, а еще легко сочетаются.

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