Утепленная капсула: девять шикарных луков, которые выведут ваш образ на новый уровень (фото)

Базовый гардероб состоит из классных вещей в осенней палитре

Хотя осенняя погода в этом году балует нас неожиданно долгим теплом, чудес не бывает. На пороге ноябрь, а значит, пришла пора утепляться.

В своем блоге jullztyle в Instagram модный стилист собрала девять модных луков в трендах осеннего сезона 2023. Утепляться нужно красиво и стильно, отметила фэшн-эксперт.

Что носить осенью 2023, чтобы выглядеть на все сто

Стилист предлагает составить утепленную капсулу из двух единиц верхней одежды, нескольких свитеров разных фасонов, джинсов, брюк и юбки. Конечно же, в базу входит шапка и шарф, ботинки и ковбойки.

Гардероб состоит из 15 вещей

Артикулы и бренды единиц базового гардероба:

Пальто шерстяное ARKET 1195652-001

Куртка авиатор ZARA 8741/222

Свитер шерстяной грейдж ARKET 0929968-014⠀

Джемпер бордо ARKET 1197416-006

Лонгслив коричневый COS 0989043021

Поло джемпер горчица OTAJE⠀KENDAL 🇺🇦

Джинсы графитовые H&M 0871889050

Брюки коричневые ARKET 1177251-002⠀

Юбка меди ARKET 1200073-001

Шапка бини ARKET 0998379-026

Шарф ARKET 1126131-005

Ботинки черные KACHOROVSKA B07251001 🇺🇦

Ковбойки MASSIMO DUTTI 1152/250/700

Сумка объемная фактурная MASSIMO DUTTI 6962/621/700

Сумка коричневая KACHOROVSKA Erna Terra 🇺🇦.

Осенний аутфит с пальто

Осенний аутфит с курткой

Подчеркните образ стильными аксессуарами

Ковбойки в моде в этом сезоне

Горчичный джемпер выглядит великолепно

Сдержанно и стильно

Куртка-авиатор шикарно смотрится с ковбойками

Юбка миди всегда в моде

Смелый и яркий лук

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