Утепленная капсула: девять шикарных луков, которые выведут ваш образ на новый уровень (фото)
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Базовый гардероб состоит из классных вещей в осенней палитре
Хотя осенняя погода в этом году балует нас неожиданно долгим теплом, чудес не бывает. На пороге ноябрь, а значит, пришла пора утепляться.
В своем блоге jullztyle в Instagram модный стилист собрала девять модных луков в трендах осеннего сезона 2023. Утепляться нужно красиво и стильно, отметила фэшн-эксперт.
Что носить осенью 2023, чтобы выглядеть на все сто
Стилист предлагает составить утепленную капсулу из двух единиц верхней одежды, нескольких свитеров разных фасонов, джинсов, брюк и юбки. Конечно же, в базу входит шапка и шарф, ботинки и ковбойки.
Артикулы и бренды единиц базового гардероба:
- Пальто шерстяное ARKET 1195652-001
- Куртка авиатор ZARA 8741/222
- Свитер шерстяной грейдж ARKET 0929968-014⠀
- Джемпер бордо ARKET 1197416-006
- Лонгслив коричневый COS 0989043021
- Поло джемпер горчица OTAJE⠀KENDAL 🇺🇦
- Джинсы графитовые H&M 0871889050
- Брюки коричневые ARKET 1177251-002⠀
- Юбка меди ARKET 1200073-001
- Шапка бини ARKET 0998379-026
- Шарф ARKET 1126131-005
- Ботинки черные KACHOROVSKA B07251001 🇺🇦
- Ковбойки MASSIMO DUTTI 1152/250/700
- Сумка объемная фактурная MASSIMO DUTTI 6962/621/700
- Сумка коричневая KACHOROVSKA Erna Terra 🇺🇦.
Ранее мы рассказывали, какие модные формулы на зиму 2023 поднимут вас на вершину стиля. Эти луки составлены из актуальных коллекций и выглядят невероятно шикарно.