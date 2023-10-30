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Утепленная капсула: девять шикарных луков, которые выведут ваш образ на новый уровень (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Вы будете выглядеть модно и на прогулке, и на работе
Вы будете выглядеть модно и на прогулке, и на работе. Фото Freepik

Базовый гардероб состоит из классных вещей в осенней палитре

Хотя осенняя погода в этом году балует нас неожиданно долгим теплом, чудес не бывает. На пороге ноябрь, а значит, пришла пора утепляться.

В своем блоге jullztyle в Instagram модный стилист собрала девять модных луков в трендах осеннего сезона 2023. Утепляться нужно красиво и стильно, отметила фэшн-эксперт.

Что носить осенью 2023, чтобы выглядеть на все сто

Стилист предлагает составить утепленную капсулу из двух единиц верхней одежды, нескольких свитеров разных фасонов, джинсов, брюк и юбки. Конечно же, в базу входит шапка и шарф, ботинки и ковбойки.

Осенняя капсула
Гардероб состоит из 15 вещей

Артикулы и бренды единиц базового гардероба:

  • Пальто шерстяное ARKET 1195652-001
  • Куртка авиатор ZARA 8741/222
  • Свитер шерстяной грейдж ARKET 0929968-014⠀
  • Джемпер бордо ARKET 1197416-006
  • Лонгслив коричневый COS 0989043021
  • Поло джемпер горчица OTAJE⠀KENDAL 🇺🇦
  • Джинсы графитовые H&M 0871889050
  • Брюки коричневые ARKET 1177251-002⠀
  • Юбка меди ARKET 1200073-001
  • Шапка бини ARKET 0998379-026
  • Шарф ARKET 1126131-005
  • Ботинки черные KACHOROVSKA B07251001 🇺🇦
  • Ковбойки MASSIMO DUTTI 1152/250/700
  • Сумка объемная фактурная MASSIMO DUTTI 6962/621/700
  • Сумка коричневая KACHOROVSKA Erna Terra 🇺🇦.
Осенний лук
Осенний аутфит с пальто
Осенний лук
Осенний аутфит с курткой
Осенний лук
Подчеркните образ стильными аксессуарами
Осенний лук
Ковбойки в моде в этом сезоне
Осенний лук
Горчичный джемпер выглядит великолепно
Осенний лук
Сдержанно и стильно
Осенний лук
Куртка-авиатор шикарно смотрится с ковбойками
Осенний лук
Юбка миди всегда в моде
Осенний лук
Смелый и яркий лук

Ранее мы рассказывали, какие модные формулы на зиму 2023 поднимут вас на вершину стиля. Эти луки составлены из актуальных коллекций и выглядят невероятно шикарно.

Теги:
#Мода #Осень #Капсула