Подойдет всем женщинам: красный маникюр на ноябрь, сочные идеи с фото

Этот маникюр сделает вас просто неотразимой

Маникюр — как визитная карточка женщины, он может дополнять образ и придавать ему новых красок. А красный маникюр — актуальная классика на все сезоны. Так что, если ломаете голову, какой маникюр сделать в ноябре, смело делайте ставку на красный оттенок.

Тренды приходят и уходят, а красный маникюр сохраняет свою элегантность и актуальность вне зависимости от сезона, пишет obozrevatel.com. К тому же разбавить однотонное покрытие можно разными дизайнами и яркими элементами.

Красный в осеннем сезоне

Красный маникюр идеально дополнит ваши осенние и зимние образы, будь то кроссы с джинсами и пуховик, или же изящное пальто с длинной юбкой.

Игра на контрастах

Красный маникюр по-аристократическому смотрится на длинных ногтях с бледными пальцами. Впрочем, для коротких ногтей, например, квадратной формы он тоже отлично подойдет, и сделает пальцы визуально длиннее.

Красный для уверенности в себе

Строгий красный маникюр сделает вас более уверенной в себе. Женщины с таким покрытием на ногтях выглядят лидерами и обладают властью в глазах окружающих.

Играем с оттенками и дизайнами

Если классический красный маникюр кажется вам скучным, его можно разбавить интересными дизайнами, мерцающими элементами, блестками и рисунками.

Ранее "Телеграф" рассказывал о стильных идеях маникюра на ноябрь, чтобы ваши руки были в центре внимания. Смотрите и вдохновляйтесь.