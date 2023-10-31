Роскошь на ногтях: идеи сапфирового маникюра, который никого не оставит равнодушным (фото)
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Самый роскошный тренд 2023 года
Осень можно сделать яркой не только с помощью экстравагантных образом и нарядов, но и благодаря сочному и яркому маникюру. Мы уже рассказывали о красном маникюре, который подойдет всем женщинам, а сегодня делимся идеями роскошного сапфирового маникюра, который подчеркнет вашу элегантность.
Сапфировый однотон
Маникюр цвета синего драгоценного камня сапфира смотрится на руках просто роскошно. Такой маникюр выбирают смелые и уверенные в себе модницы, которые любят быть в центре внимания. Палитра сапфировых оттенков отлично подойдет, как для коротких, так и для более длинных ногтей.
Блестящий сапфир
Разнообразить синий маникюр можно блестками и другими декоративными элементами, которые придадут сияния или мерцания ногтям.
Сапфировый мрамор
Этот маникюр просто покорил модниц своим необычным видом и элегантностью. Эффект мрамора на ногтях можно делать в разных оттенках, но именно сапфир смотрится очень изысканно и стильно.
Синий кошачий глаз
Эффект "кошачий глаз" на ногтях уже стал классикой, которая покоряет сердца своим мерцанием. Поэкспериментировать можно с синей палитрой оттенков, вам точно понравится.
Сапфировый френч
Если любите френч, но стремитесь к разнообразию — смело выбирайте сапфировый оттенок вместо белого по краям. Такой маникюр будет выглядеть очень эффектно и оригинально.
Ранее "Телеграф" рассказывал о стильных идея маникюра на ноябрь. Ваши руки будут в центре внимания, если будете соблюдать эти тренды.