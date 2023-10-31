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Как модно одеваться этой осенью: бежевый цвет, кожа и еще три потрясающих тренда (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Осень – время уютных аутфитов Новость обновлена 31 октября 2023, 22:29
Осень – время уютных аутфитов. Фото Freepik

Разнообразие трендов в этом сезоне позволит создать стильный образ

Всего лишь пару тенденций сделают ваш осенний образ идеальным. Деним, кожа, бежевые тона и не только оказались в топе трендов осенью 2023 года.

Что добавить в аутфит, чтобы выглядеть стильно? Об этом пишет блог о моде brand.getter в Instagram.

Так, стилисты выделяют пять самых главных трендов сезона осень-зима. Необязательно добавлять в один аутфит сразу все, однако несколько модных деталей выведут ваш внешний вид на новый уровень.

Тренды осенне-зимнего сезона:

  • Офисный стиль. Брючные костюмы, жакеты, рубашки, галстуки смело вписывайте в свои образы.
  • Деним. В частности, total denim – визитка 2023 года. Куртка и джинсы в образе сделают вас неповторимой.
  • Черные платья. Классика на все времена, введенная знаменитой Коко Шанель. Такая вещь станет частью наряда для любого события: как повседневного, так и торжественного.
  • Все оттенки бежевого. Осенью смело выбирайте бежевые элементы. Самым стильным образом сезона станет бежевый многослойный total look.
  • Экокожа. Как незаменимая составляющая готической эстетики, экокожа продолжает появляться на подиумах. Материал стал настоящим фаворитом, особенно для прохладной погоды.
Образы в офисном стиле
Офисная эстетика
Образы с денимом
Деним - хит сезона
Черные платья
Вечная классика
Образы в бежевых тонах
Универсальный цвет
Образы с кожей
Кожа всегда в моде

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие свитера в моде этой осенью. А еще мы писали, как выбрать актуальное пальто, которое прослужит годы.

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#Стиль #Тренды