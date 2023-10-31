Как модно одеваться этой осенью: бежевый цвет, кожа и еще три потрясающих тренда (фото)
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Разнообразие трендов в этом сезоне позволит создать стильный образ
Всего лишь пару тенденций сделают ваш осенний образ идеальным. Деним, кожа, бежевые тона и не только оказались в топе трендов осенью 2023 года.
Что добавить в аутфит, чтобы выглядеть стильно? Об этом пишет блог о моде brand.getter в Instagram.
Так, стилисты выделяют пять самых главных трендов сезона осень-зима. Необязательно добавлять в один аутфит сразу все, однако несколько модных деталей выведут ваш внешний вид на новый уровень.
Тренды осенне-зимнего сезона:
- Офисный стиль. Брючные костюмы, жакеты, рубашки, галстуки смело вписывайте в свои образы.
- Деним. В частности, total denim – визитка 2023 года. Куртка и джинсы в образе сделают вас неповторимой.
- Черные платья. Классика на все времена, введенная знаменитой Коко Шанель. Такая вещь станет частью наряда для любого события: как повседневного, так и торжественного.
- Все оттенки бежевого. Осенью смело выбирайте бежевые элементы. Самым стильным образом сезона станет бежевый многослойный total look.
- Экокожа. Как незаменимая составляющая готической эстетики, экокожа продолжает появляться на подиумах. Материал стал настоящим фаворитом, особенно для прохладной погоды.
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