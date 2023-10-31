Как модно одеваться этой осенью: бежевый цвет, кожа и еще три потрясающих тренда (фото)

Разнообразие трендов в этом сезоне позволит создать стильный образ

Всего лишь пару тенденций сделают ваш осенний образ идеальным. Деним, кожа, бежевые тона и не только оказались в топе трендов осенью 2023 года.

Что добавить в аутфит, чтобы выглядеть стильно? Об этом пишет блог о моде brand.getter в Instagram.

Так, стилисты выделяют пять самых главных трендов сезона осень-зима. Необязательно добавлять в один аутфит сразу все, однако несколько модных деталей выведут ваш внешний вид на новый уровень.

Тренды осенне-зимнего сезона:

Офисный стиль. Брючные костюмы, жакеты, рубашки, галстуки смело вписывайте в свои образы.

Деним. В частности, total denim – визитка 2023 года. Куртка и джинсы в образе сделают вас неповторимой.

Черные платья. Классика на все времена, введенная знаменитой Коко Шанель. Такая вещь станет частью наряда для любого события: как повседневного, так и торжественного.

Все оттенки бежевого. Осенью смело выбирайте бежевые элементы. Самым стильным образом сезона станет бежевый многослойный total look.

Экокожа. Как незаменимая составляющая готической эстетики, экокожа продолжает появляться на подиумах. Материал стал настоящим фаворитом, особенно для прохладной погоды.

Офисная эстетика

Деним - хит сезона

Вечная классика

Универсальный цвет

Кожа всегда в моде

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