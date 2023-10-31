Не спешите расставаться с узкими джинсами: три способа носить скинни (фото)

Узкие джинсы все еще могут быть частью стильных образов, если знать небольшие секреты

Узкие джинсы сместились с пика трендов, однако остаются любимым фасоном многих модниц. Важно, чтобы стилизация этой модели была актуальной.

С чем сочетать скинни? Больше рассказывает стилист Оксана Мацкив в Instagram.

В последние сезоны в топе трендов остаются более просторные и объемные фасоны. Клеш, "момы", джинсы бойфренда и не только по вкусу не всем. Если в вашем гардеробе пылятся любимые скинни, пришло время найти им применение. По словам стилиста, джинсы скини — не самый простой в стилизации предмет гардероба. Однако есть способы вплести их в стильный аутфит.

Как носить узкие джинсы:

Конфликт объемов. Джинсы скини подразумевают посадку по фигуре, поэтому сбалансируйте это объемными плечевыми изделиями или обувью.

Джинсы скини подразумевают посадку по фигуре, поэтому сбалансируйте это объемными плечевыми изделиями или обувью. Конфликт стилей. Джинсы — элемент кэжуального, классического гардероба. Чтобы образ заиграл интересными красками, добавьте в него драматические, романтические, озорные нотки.

Джинсы — элемент кэжуального, классического гардероба. Чтобы образ заиграл интересными красками, добавьте в него драматические, романтические, озорные нотки. Многослойность. Попробуйте носить скинни с платьями, юбками, шортами.

Стильные образы с джинсами скинни

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