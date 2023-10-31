Укр

Не спешите расставаться с узкими джинсами: три способа носить скинни (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Джинсам скинни еще можно дать шанс Новость обновлена 31 октября 2023, 22:48
Джинсам скинни еще можно дать шанс. Фото Getty Images

Узкие джинсы все еще могут быть частью стильных образов, если знать небольшие секреты

Узкие джинсы сместились с пика трендов, однако остаются любимым фасоном многих модниц. Важно, чтобы стилизация этой модели была актуальной.

С чем сочетать скинни? Больше рассказывает стилист Оксана Мацкив в Instagram.

В последние сезоны в топе трендов остаются более просторные и объемные фасоны. Клеш, "момы", джинсы бойфренда и не только по вкусу не всем. Если в вашем гардеробе пылятся любимые скинни, пришло время найти им применение. По словам стилиста, джинсы скини — не самый простой в стилизации предмет гардероба. Однако есть способы вплести их в стильный аутфит.

Как носить узкие джинсы:

  • Конфликт объемов. Джинсы скини подразумевают посадку по фигуре, поэтому сбалансируйте это объемными плечевыми изделиями или обувью.
  • Конфликт стилей. Джинсы — элемент кэжуального, классического гардероба. Чтобы образ заиграл интересными красками, добавьте в него драматические, романтические, озорные нотки.
  • Многослойность. Попробуйте носить скинни с платьями, юбками, шортами.

Стильные образы с джинсами скинни

Стильные образы с джинсами скинни
Стильные образы с джинсами скинни
Стильные образы с джинсами скинни

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вне сезона остаются популярными белые джинсы. Узнайте, с чем носить эту вещь, чтобы образ был стильным.

Теги:
#Стиль #Джинсы