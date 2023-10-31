Не спешите расставаться с узкими джинсами: три способа носить скинни (фото)
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Узкие джинсы все еще могут быть частью стильных образов, если знать небольшие секреты
Узкие джинсы сместились с пика трендов, однако остаются любимым фасоном многих модниц. Важно, чтобы стилизация этой модели была актуальной.
С чем сочетать скинни? Больше рассказывает стилист Оксана Мацкив в Instagram.
В последние сезоны в топе трендов остаются более просторные и объемные фасоны. Клеш, "момы", джинсы бойфренда и не только по вкусу не всем. Если в вашем гардеробе пылятся любимые скинни, пришло время найти им применение. По словам стилиста, джинсы скини — не самый простой в стилизации предмет гардероба. Однако есть способы вплести их в стильный аутфит.
Как носить узкие джинсы:
- Конфликт объемов. Джинсы скини подразумевают посадку по фигуре, поэтому сбалансируйте это объемными плечевыми изделиями или обувью.
- Конфликт стилей. Джинсы — элемент кэжуального, классического гардероба. Чтобы образ заиграл интересными красками, добавьте в него драматические, романтические, озорные нотки.
- Многослойность. Попробуйте носить скинни с платьями, юбками, шортами.
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