Яркий акцент образа: как выглядят самые трендовые сумки на ноябрь 2023

Эти сумочки дополнят любой образ

Девушки носят с собой сумочки повсюду, будь то поход на работу, в магазин или на прогулку с друзьями. Чтобы оставаться в тренде этой осенью, предлагаем рассмотреть самые модные модели сумок на ноябрь 2023.

Как оказалось, в этом сезоне главным трендом стали небольшие аккуратные сумочки с интересным декором и ручками. Об этом рассказали в Instagram-блоге lucca.bag. Давайте же подробнее разберемся, какие сумки на пике популярности.

Деликатные сумки

Небольшие деликатные сумочки с аккуратными застежками и ручками сделают ваш образ элегантным и легким. Они прекрасно сочетаются с классическими пальто и теплыми пуховиками. Обратите внимание на базовые оттенки — белый, коричневый черный.

Сумки с цепочками и декором

Разные виды и формы декора из цепочек уже давно покорили модниц по всему миру. В этом сезоне сумочки с цепочками снова актуальны, поэтому их можно смело добавлять в свой гардероб. Также обратите внимание на сумки с другими видами металлического декора, брошами, застежками и тд.

Сумки с устойчивой ручкой сверху

Такие сумки обычно небольшого размера, поэтому придают образу легкости и уверенности в себе. Такую сумку удобно носить в руках, она не перегружает образ, а наоборот делает яркий акцент.

Сумки-боксы

Такие сумки подойдет для любительниц правильных форм, они аккуратные и смотрятся очень стильно. Да и вместительность такого аксессуара порадует. Выбирайте сумки-боксы с интересными принтами и узорами, тогда сможете с легкостью комбинировать ее в своих образах.

Красные сумки

Красная сумка — идеальный вариант для уверенных властных леди, но в то же время подойдет для романтических и игривых девушек. Такая сумочка сейчас на пике популярности и станет очень ярким акцентом в вашем образе. Модели и фасоны — на ваш вкус, здесь главное цвет.

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