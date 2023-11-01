Маникюр на миллион: десять стильных нейл-идей, чтобы ваши ногти выглядели роскошно и дорого (фото)

Нет ничего лучше натуральности на ногтях

Какие бы тренды нейл-арта не выходили на первый план в этом сезоне, модницы остаются верными полупрозрачным лакам. Нюд на ногтях – лучший выбор, если вы мечтаете о маникюре на миллион.

Обратите внимание на десять стильных идей маникюра, который выглядит роскошно и дорого. Об этом пишет Byrdie.

Когда-то нюдовые ногти считались скучным вариантом маникюра, однако сегодня этот нейл-арт на пике популярности. Что может быть лучше цвета лака, имитирующего ваши натуральные ногти? Если вы хотите создать роскошный маникюр в стиле "богатой девушки", то выбирайте нюд. Именно такие ногти любят знаменитости, включая Дженнифер Лопес и Селену Гомес.

Классический телесный цвет ногтей может варьироваться от прозрачного до молочного и розового. Глянцевая или матовая текстура – выбор аз вами. Не менее эффектной будет идея омбре. Стоит признать, что нюдовый маникюр будет отменно украшать ногти любой длины и формы.

Стильные идеи маникюра в нюдовых тонах

Ранее "Телеграф" рассказывал, что неизменным трендом нейл-арта остается французский маникюр. Этой осенью эффектный дизайн поможет вам разнообразить классический френч.