Жемчуг снова в трендах: как носить это украшение, чтобы получился невероятный образ (фото)

Смело делайте жемчужины акцентом ваших аутфитов

Без трендовых украшений ваш образ будет неполноценным. Если ищите актуальный вариант, то обратите внимание на жемчуг, который ворвался в топ тенденций этого сезона.

Как носить жемчуг стильно? Об этом рассказывает стилист Ната Москаленко в своем блоге в Instagram.

Так, жемчуг вне времени и трендов остается в списке популярных украшений. Подвески, бусы, колье, браслеты или серьги – выбирать только вам. Однако важно уметь стилизовать жемчужные изделия, чтобы получился актуальный образ. Просто так добавлять нить жемчуга к любому наряду не стоит.

По словам стилиста, в этом сезоне ожерелье из жемчужин получило волну популярности. Дизайнеры и модницы по всему миру предлагают стилизовать жемчуг по-новому, часто делая упор на контраст стилей. К примеру, Москаленко предлагает носить ожерелье в несколько слоев и сочетать с кашемировыми кардиганами и джемперами, а также спортивными худи. Эффектной комбинацией станет украшение из жемчуга и серый цвет.

Стильные образы с жемчугом

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендовых аксессуарах этого сезона. Огромные сумки, галстуки, цветные колготки станут чудесным дополнением ваших аутфитов в любую погоду.