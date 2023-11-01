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Жемчуг снова в трендах: как носить это украшение, чтобы получился невероятный образ (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Жемчужные украшения не теряют актуальность Новость обновлена 01 ноября 2023, 18:54
Жемчужные украшения не теряют актуальность. Фото Freepik

Смело делайте жемчужины акцентом ваших аутфитов

Без трендовых украшений ваш образ будет неполноценным. Если ищите актуальный вариант, то обратите внимание на жемчуг, который ворвался в топ тенденций этого сезона.

Как носить жемчуг стильно? Об этом рассказывает стилист Ната Москаленко в своем блоге в Instagram.

Так, жемчуг вне времени и трендов остается в списке популярных украшений. Подвески, бусы, колье, браслеты или серьги – выбирать только вам. Однако важно уметь стилизовать жемчужные изделия, чтобы получился актуальный образ. Просто так добавлять нить жемчуга к любому наряду не стоит.

По словам стилиста, в этом сезоне ожерелье из жемчужин получило волну популярности. Дизайнеры и модницы по всему миру предлагают стилизовать жемчуг по-новому, часто делая упор на контраст стилей. К примеру, Москаленко предлагает носить ожерелье в несколько слоев и сочетать с кашемировыми кардиганами и джемперами, а также спортивными худи. Эффектной комбинацией станет украшение из жемчуга и серый цвет.

Стильные образы с жемчугом

Стильный образ с жемчугом
Стильный образ с жемчугом
Стильный образ с жемчугом
Стильный образ с жемчугом
Стильный образ с жемчугом

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендовых аксессуарах этого сезона. Огромные сумки, галстуки, цветные колготки станут чудесным дополнением ваших аутфитов в любую погоду.

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#Стиль #Украшения #Жемчуг