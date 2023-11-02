Платье-поло, деним и удлиненные пиджаки: эти трендовые платья точно должны быть в вашем осеннем гардеробе (фото)

Узнайте, какое платье выбрать на ноябрь

Холодный сезон совсем не повод отказываться от любимых платьев. Ведь есть фасоны и модели таких нарядов и для осени, и для зимы, а не только на лето. Мы уже рассказывали, как выглядят самые трендовые сумки на ноябрь 2023, а сегодня остановимся на стильных платьях, которые будут актуальны в последний месяц осени.

Как пишет глянец Vogue, в этом холодном сезоне вернули свою актуальность трикотажные платья-свитера, снова в тренде платья-пиджаки, а также в моде деним. И все это можно варьировать и комбинировать, подбирая разные оттенки, фасоны и длину.

Платье-свитер

Такое платье возвращает свою актуальность, хотя в предыдущих сезонах уже считалось антитрендом. Платье-свитер будет выглядеть шикарно с широким контрастным поясом, длинным пальто и ботфортами на каблуках. Также можно экспериментировать с длиной, фактурой и оттенками.

Фото: Freepik

Платье-поло

Платье-поло с открытой шеей может отлично подчеркнуть фигуру и при этом быть удобным и стильным в холодный период. В трендах светлые базовые оттенки — белый, бежевый, пастельная палитра. Комбинировать его можно с черной или коричневой косухой и массивными ботинками.

Фото: Freepik

Джинсовое платье/деним

Главным трендом всего 2023 года стал деним — и в верхней одежде, и в базовом гардеробе, и даже в сумках. Коснулся этот тренд и платьев на осень и зиму. Так что смело выбирайте джинсовые наряды разных фасонов и длины, тогда точно будете самыми стильными.

Фото: Freepik

Платье-жакет

Этот тренд заново стремительно набирает популярность, хотя, как в случае с платьем-свитером, казалось, уже никогда не будет на пике стиля. Острые геометрические формы, базовые оттенки и строгая текстура — вот главные требования к платью-жакету в этом сезоне.

Фото: Freepik

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