Деловой стиль в монохроме: что надеть на работу, чтобы выглядеть стильно и элегантно (фото)

Топ-5 идей стильных луков для работы в офисе

Монохромный подход в создании образов — всегда хорошая идея, так как риск сделать стилистические ошибки практически нулевой. При этом монохромные образы могут быть очень современными, стильными и элегантными. Ранее мы рассказывали о трендовых платьях для осеннего гардероба, а сегодня делимся идеями стильных образов для работы в офисе.

Монохромные луки всегда позиционировались дизайнерами, как такие, что подчеркивают элегантность и добавляют образам особой изысканности. Визуально такие наряды выглядят очень гармонично из-за сочетаний оттенков. Особенно актуальны они осенью, когда на первый план выходят шоколадные, бежевые и пастельные оттенки, пишет lux.fm.

В этом сезоне на пике трендов оливковые, коричневые и теплые оттенки, которые прекрасно сочетаются между собой, делая образ изысканным. Если хотите добавить нотку аристократичности — выбирайте более светлые тона.

Кроме того, монохромный стиль очень практичный, создавать такие образы очень легко и под силу женщинам всех возрастных категорий. Просто выберите в своем гардеробе вещи одинаковых или очень близких по оттенку вещей и импровизируйте, создавая стильные луки для работы и прогулок.

Топ-5 вариантов монохромных луков для работы в офисе

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