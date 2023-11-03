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Total Look в ноябре: как носить однотонные образы, чтоб не выглядеть скучно (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Автор
Нужно помнить несколько простых правил
Нужно помнить несколько простых правил. Фото Freepik

Интересные идеи, как носить тотал лук в ноябре

Тотал-лук снова актуален. Осенью 2023 года однотонные образы снова на пике популярности. Однако, нужно знать, как их носить, чтобы не выглядеть скучно. Мы уже рассказывали, что надеть на работу, чтобы выглядеть стильно и элегантно, а сегодня разберемся, как носить Total Look в ноябре.

Как рассказала стилист Диана Базан в Instagram, не нужно бояться однотонных нарядов, потому что они могут выглядеть очень элегантно и благородно. Главное — придерживаться некоторых правил.

Фактура

Чтобы сделать однотонный образ более интересным, его можно разбавить одеждой разной фактуры. Смело экспериментируйте с кожей, трикотажем, кружевом и натуральными материалами.

черный образ
Фото: https://www.instagram.com/alexandralapp/

Крой

Еще один способ разнообразить образ — добавить в него интересные элементы, одежду необычного кроя и нестандартные решения. Тогда лук точно не будет скучным.

образ на осень
Фото: https://www.instagram.com/di.bazan/

Цвет

Очень важный момент в Total Look, это правильно подобранный цвет. Сейчас на пике популярности приглушенные пастельные и теплые шоколадные оттенки. Вместе с тем немного яркого цвета тоже не помешает.

желтый тотал лук
Фото: https://www.instagram.com/alexandralapp/

Аксессуары

Прекрасным дополнением к Total Look могут стать стильные аксессуары. Аккуратные сумочки, элегантные ботинки или оригинальные украшения будут украшать однотонный лук.

черный тотал лук
Фото: https://www.instagram.com/alexandralapp/

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие трендовые платья точно должны быть в осеннем гардеробе. Осень не время отказываться от любимых нарядов.

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#total look #мода на осень