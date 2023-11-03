Total Look в ноябре: как носить однотонные образы, чтоб не выглядеть скучно (фото)

Интересные идеи, как носить тотал лук в ноябре

Тотал-лук снова актуален. Осенью 2023 года однотонные образы снова на пике популярности. Однако, нужно знать, как их носить, чтобы не выглядеть скучно. Мы уже рассказывали, что надеть на работу, чтобы выглядеть стильно и элегантно, а сегодня разберемся, как носить Total Look в ноябре.

Как рассказала стилист Диана Базан в Instagram, не нужно бояться однотонных нарядов, потому что они могут выглядеть очень элегантно и благородно. Главное — придерживаться некоторых правил.

Фактура

Чтобы сделать однотонный образ более интересным, его можно разбавить одеждой разной фактуры. Смело экспериментируйте с кожей, трикотажем, кружевом и натуральными материалами.

Крой

Еще один способ разнообразить образ — добавить в него интересные элементы, одежду необычного кроя и нестандартные решения. Тогда лук точно не будет скучным.

Цвет

Очень важный момент в Total Look, это правильно подобранный цвет. Сейчас на пике популярности приглушенные пастельные и теплые шоколадные оттенки. Вместе с тем немного яркого цвета тоже не помешает.

Аксессуары

Прекрасным дополнением к Total Look могут стать стильные аксессуары. Аккуратные сумочки, элегантные ботинки или оригинальные украшения будут украшать однотонный лук.

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