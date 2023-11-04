Как модно одеться этой зимой: трикотажные тренды и три нестандартных восхитительных лука (фото)
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Актуальные сеты из трикотажа на осень/зиму 2023
Если вы могли подумать, что трикотажные костюмы это скучно и неактуально, то стилисты спешат вас в этом разуверить. Модные в этом сезоне трендовые силуэты поднимут градус стиля в вашем образе сразу на несколько делений!
Какие форматы трикотажных сетов будут актуальными в этом сезоне осень/зима, в своем блоге в Іnstagram рассказал стилист Матвей Калугин. Фэшн-эксперт заверяет — подобные костюмные решения гениальны в холодную погоду для тех, кто ценит уют и тепло.
Какой трикотаж самый лучший — советы стилиста
При выборе трикотажного сета в первую очередь следует учитывать:
- Состав — если у вас сверхчувствительная кожа, то лучше всего выбирать костюмы с мериносом или кашемиром в составе. Также прекрасно подойдут варианты из 100% хлопка. Будут хорошо согревать сеты с высоким содержанием шерсти, альпаки, мериноса или кашемира в составе.
- Плотность — важно, чтобы материал был достаточно плотным. Слишком тонкий трикотаж будет сильнее растягиваться, а также способен невольно подчеркнуть нежелательные особенности вашей фигуры.
- Длина и посадка — трикотажный сет должен доставлять комфорт и расслабленность. Если сомневаетесь, лучше выбрать больший размер.
При этом брюки не должны быть слишком короткими, а плечи свитера – сжимать. Такой костюм вряд ли будет для вас уютной повседневной базой на холодное время года, отмечает стилист.
Какие трикотажные костюмы в моде — шесть форматов
В этом сезоне осень/зима актуальны следующие форматы трикотажных сетов:
- классический сет из джемпера и брюк;
- кардиган + штаны;
- кардиган + юбка миди;
- джемпер + юбка мини;
- кардиган + юбка мини;
- трикотажный жилет + штаны.
На фото вы увидите костюмы из актуальных коллекций брендов. Также стилист предлагает три идеи нестандартных луков с трикотажем — драматический, повседневно-уютный и элегантный.
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