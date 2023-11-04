Как модно одеться этой зимой: трикотажные тренды и три нестандартных восхитительных лука (фото)

Актуальные сеты из трикотажа на осень/зиму 2023

Если вы могли подумать, что трикотажные костюмы это скучно и неактуально, то стилисты спешат вас в этом разуверить. Модные в этом сезоне трендовые силуэты поднимут градус стиля в вашем образе сразу на несколько делений!

Какие форматы трикотажных сетов будут актуальными в этом сезоне осень/зима, в своем блоге в Іnstagram рассказал стилист Матвей Калугин. Фэшн-эксперт заверяет — подобные костюмные решения гениальны в холодную погоду для тех, кто ценит уют и тепло.

Какой трикотаж самый лучший — советы стилиста

При выборе трикотажного сета в первую очередь следует учитывать:

Состав — если у вас сверхчувствительная кожа, то лучше всего выбирать костюмы с мериносом или кашемиром в составе. Также прекрасно подойдут варианты из 100% хлопка. Будут хорошо согревать сеты с высоким содержанием шерсти, альпаки, мериноса или кашемира в составе.

— если у вас сверхчувствительная кожа, то лучше всего выбирать костюмы с мериносом или кашемиром в составе. Также прекрасно подойдут варианты из 100% хлопка. Будут хорошо согревать сеты с высоким содержанием шерсти, альпаки, мериноса или кашемира в составе. Плотность — важно, чтобы материал был достаточно плотным. Слишком тонкий трикотаж будет сильнее растягиваться, а также способен невольно подчеркнуть нежелательные особенности вашей фигуры.

— важно, чтобы материал был достаточно плотным. Слишком тонкий трикотаж будет сильнее растягиваться, а также способен невольно подчеркнуть нежелательные особенности вашей фигуры. Длина и посадка — трикотажный сет должен доставлять комфорт и расслабленность. Если сомневаетесь, лучше выбрать больший размер.

При этом брюки не должны быть слишком короткими, а плечи свитера – сжимать. Такой костюм вряд ли будет для вас уютной повседневной базой на холодное время года, отмечает стилист.

Какие трикотажные костюмы в моде — шесть форматов

В этом сезоне осень/зима актуальны следующие форматы трикотажных сетов:

классический сет из джемпера и брюк;

кардиган + штаны;

кардиган + юбка миди;

джемпер + юбка мини;

кардиган + юбка мини;

трикотажный жилет + штаны.

На фото вы увидите костюмы из актуальных коллекций брендов. Также стилист предлагает три идеи нестандартных луков с трикотажем — драматический, повседневно-уютный и элегантный.

Трендовые силуэты подчеркивают стиль

Трикотажные костюмы в моде

Комфортный и элегантный образ

Мягкий и уютный образ

Лук в драматическом стиле

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