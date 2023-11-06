Деним на пике трендов: как стильно вплетать джинсовые вещи в осенний гардероб (фото)

Главные тренды этой осени в джинсовом гардеробе

Деним не покидает модные подиумы и остается актуальным и в осенне-зимнем модном сезоне. Если правильно сочетать и стильно вплетать джинсовые вещи в свой гардероб, образ получится фантастическим. Мы уже рассказывали, как носить однотонные образы, чтоб не выглядеть скучно, а сегодня делимся, как подчеркнуть осенние образы с денимом.

Модные эксперты глянца Harpers Bazaar рассказали о шести главных тенденциях в денимовом гардеробе. Как оказалось, в тренде не только разные крои джинсовых штанов, но и юбки, и даже тренчи.

Джинсовые юбки

Не стоит забывать о юбках в осенний период. Джинсовые юбки будет на пике трендов в этом холодном сезоне. Главное правильно их комбинировать. Попробуйте сочетать разные фактуры, ассиметричные вырезы и декоративные элементы. Джинсовая юбка даже в холодную погоду не даст вам замерзнуть, и будет выглядеть стильно и женственно.

Фото: Freepik

Укороченные джинсы

Такие джинсы подойдут модницам, которые хотят подчеркнуть не только наряд, но и стильную обувь. Здесь выигрышны об варианта — и узкие укороченные джинсы, и с клешем. Смело совмещайте такие штаны с высокими носками, гетрами и модными ботинками или лоферами.

Фото: Freepik

С низкой посадкой

Джинсы с низкой посадкой вернулись в тренды в этом сезоне. И речь идет не только об узких штанах, но и юбках и шортах также. Чтобы не замерзнуть, можно сочетать такие джинса с теплыми удлиненными свитерами, пиджаками и куртками.

Фото: Freepik

Джинсовый тренч

В гардеробе каждой модницы есть классический бежевый тренч. А как насчет джинсового? Такая вещь в осеннем гардеробе — отличный выбор, и от холода защитит и выглядеть будет неординарно и стильно.

Фото: Freepik

Рубашка

Джинсовая рубашка — незаменимая вещь в осеннем гардеробе. Она отлично сочетается, как с джинсовыми штанами, так и с более классическими черными брюками. А накинув сверху пиджак или пальто сдержанного базового оттенка, вы будете выглядеть очень стильно и современно.

Фото: Freepik

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