Спрячьте подальше в шкаф: главные антитренды осеннего гардероба, которые испортят образ (фото)
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Какие вещи лучше не носить этой осенью
У всех модниц в осеннем гардеробе всегда есть классические вещи, которые никогда не выходят из моды, но также там есть и временные трендовые наряды, которые теряют свою актуальность. Перед тем, как обновлять гардероб на осенне-зимний период, узнайте, какие вещи лучше пока спрятать подальше.
В этом году в списке антитрендов оказались много предметов гардероба, пишет gazeta.ua. Среди них — приталенные куртки, трикотажные костюмы, удлиненные дубленки и другие вещи.
Приталенная куртка
В этом осенне-зимнем сезоне лучше отказаться от приталенных курток и отдать предпочтение оверсайзу. Такой вариант будет отлично сочетаться, как со спортивным стилем, так и с более изысканным.
Удлиненная дубленка
Дубленки безусловно сейчас в моде, однако, некоторые фасоны утратили свою актуальность. Например, от удлиненной дубленки в своем шкафе пока лучше отказаться, чтобы образ не казался устаревшим.
Трикотажный костюм
Трикотажные костюмы понемногу теряют свою актуальность. Конечно, полностью они канут в лету позже, но спрятать его лучше уже сейчас.
Укороченные джинсы
Главный антитренд этой осени — укороченные джинсы. Чтобы не испортить образ, выбирайте более широкие модели, они не будут портить фигуру.
Дутые жилеты
Дутые жилеты выходят из моды, тогда как на первый план встают трикотажные вязаные жилеты. Они прекрасно сочетаются с блузами, свитерами и спортивным стилем.
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