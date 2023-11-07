Спрячьте подальше в шкаф: главные антитренды осеннего гардероба, которые испортят образ (фото)

Какие вещи лучше не носить этой осенью

У всех модниц в осеннем гардеробе всегда есть классические вещи, которые никогда не выходят из моды, но также там есть и временные трендовые наряды, которые теряют свою актуальность. Перед тем, как обновлять гардероб на осенне-зимний период, узнайте, какие вещи лучше пока спрятать подальше.

В этом году в списке антитрендов оказались много предметов гардероба, пишет gazeta.ua. Среди них — приталенные куртки, трикотажные костюмы, удлиненные дубленки и другие вещи.

Приталенная куртка

В этом осенне-зимнем сезоне лучше отказаться от приталенных курток и отдать предпочтение оверсайзу. Такой вариант будет отлично сочетаться, как со спортивным стилем, так и с более изысканным.

Фото: Freepik

Удлиненная дубленка

Дубленки безусловно сейчас в моде, однако, некоторые фасоны утратили свою актуальность. Например, от удлиненной дубленки в своем шкафе пока лучше отказаться, чтобы образ не казался устаревшим.

Фото: Freepik

Трикотажный костюм

Трикотажные костюмы понемногу теряют свою актуальность. Конечно, полностью они канут в лету позже, но спрятать его лучше уже сейчас.

Фото: Freepik

Укороченные джинсы

Главный антитренд этой осени — укороченные джинсы. Чтобы не испортить образ, выбирайте более широкие модели, они не будут портить фигуру.

Фото: Freepik

Дутые жилеты

Дутые жилеты выходят из моды, тогда как на первый план встают трикотажные вязаные жилеты. Они прекрасно сочетаются с блузами, свитерами и спортивным стилем.

Фото: Freepik

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