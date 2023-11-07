Какой маникюр сделать на Новый год: топ-5 главных трендов, чтобы блистать во время праздников (фото)

Подчеркните новогодний образ ярким маникюром

Время летит быстро, оглянуться не успеете, как уже новогодние праздники на пороге. Поэтому нужно заранее спланировать свой образ для главной ночи в году и позаботиться о записи на маникюр. А перед этим узнать о модных тенденциях в нейл-арте. Ранее мы рассказывали о красном маникюре, который подойдет всем женщинам, а сегодня "Телеграф" делится трендовыми идеями новогоднего нейла.

Пять главных трендов в маникюре на Новый год 2024

Оттенок драгоценных металлов

Сияющий маникюр всегда актуальный во время новогодних праздников. А в это сезоне блестящие оттенки приобретают еще и металлический блеск драгоценностей. Для достижение максимального эффекта лучше всего использовать втирку и "кошачий глаз".

Зеленый с блестками

2024 — год Зеленого Деревянного дракона. Так что зеленый цвет будет на пике трендов в гардеробе и маникюре. Смело выбирайте разные оттенки зеленого маникюра и не прогадаете. Также можно поэкспериментировать с дизайнами и блестками.

Кристаллы и стразы

Для самых смелых модниц отличная новость — в тренды возвращаются стразы и кристаллы. Для новогодних праздников такой дизайн маникюра будет отличным решением. Готовьтесь получать комплименты.

Чешуя дракона

Опять же, год Зеленого Дракона, соответственно и в маникюре появился новый тренд на эффект чешуи на ногтях. Опытные нейл-мастера знают, как сделать такое покрытие. И не останавливайтесь на зеленых оттенках, здесь могут быть разные цвета и сочетания.

Классический красный

Красный маникюр — это неизменная классика, которая уместна всегда. В новогодние праздники спрос на красный маникюр повышается, ведь это один из традиционных оттенков этого периода. Красный маникюр сделает ваш образ элегантным и сдержанным, если вы не готовы к экспериментам с чешуей и стразами.

Ранее "Телеграф" рассказывал про идеи сапфирового маникюра, который никого не оставит равнодушным. Это буквально роскошь на ваших ногтях.