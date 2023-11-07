Какой маникюр сделать на Новый год: топ-5 главных трендов, чтобы блистать во время праздников (фото)
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Подчеркните новогодний образ ярким маникюром
Время летит быстро, оглянуться не успеете, как уже новогодние праздники на пороге. Поэтому нужно заранее спланировать свой образ для главной ночи в году и позаботиться о записи на маникюр. А перед этим узнать о модных тенденциях в нейл-арте. Ранее мы рассказывали о красном маникюре, который подойдет всем женщинам, а сегодня "Телеграф" делится трендовыми идеями новогоднего нейла.
Пять главных трендов в маникюре на Новый год 2024
Оттенок драгоценных металлов
Сияющий маникюр всегда актуальный во время новогодних праздников. А в это сезоне блестящие оттенки приобретают еще и металлический блеск драгоценностей. Для достижение максимального эффекта лучше всего использовать втирку и "кошачий глаз".
Зеленый с блестками
2024 — год Зеленого Деревянного дракона. Так что зеленый цвет будет на пике трендов в гардеробе и маникюре. Смело выбирайте разные оттенки зеленого маникюра и не прогадаете. Также можно поэкспериментировать с дизайнами и блестками.
Кристаллы и стразы
Для самых смелых модниц отличная новость — в тренды возвращаются стразы и кристаллы. Для новогодних праздников такой дизайн маникюра будет отличным решением. Готовьтесь получать комплименты.
Чешуя дракона
Опять же, год Зеленого Дракона, соответственно и в маникюре появился новый тренд на эффект чешуи на ногтях. Опытные нейл-мастера знают, как сделать такое покрытие. И не останавливайтесь на зеленых оттенках, здесь могут быть разные цвета и сочетания.
Классический красный
Красный маникюр — это неизменная классика, которая уместна всегда. В новогодние праздники спрос на красный маникюр повышается, ведь это один из традиционных оттенков этого периода. Красный маникюр сделает ваш образ элегантным и сдержанным, если вы не готовы к экспериментам с чешуей и стразами.
Ранее "Телеграф" рассказывал про идеи сапфирового маникюра, который никого не оставит равнодушным. Это буквально роскошь на ваших ногтях.