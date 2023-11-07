Весна будет яркой: главные трендовые цвета 2024 года от Института цвета Pantone (фото)

Шикарные цвета — обязательно обратите внимание и сохраните себе в закладки

Институт цвета Pantone опубликовал новый отчет, в котором представил десятку самых выдающихся цветов на основе показов NYFW. Неделя моды в Нью-Йорке дала возможность ознакомиться с тенденциями осеннего стрит стайла 2023 и представила тренды будущего сезона. В отличие от шоколадно-осенней палитры, насыщенной теплыми спокойными оттенками, весна 2024 года — на цветовом контрасте.

Подборку главных цветов, которые оказались на вершине стиля по версии Института цвета Pantone, опубликовал в своем Instagram известный дизайнер одежды, украинский модельер Андре Тан. Он отметил, что на осенних показах 2023 года на подиумах было много черного цвета, поэтому весенняя палитра — яркая и резвая.

Модная палитра цветов 2024 — главные тренды

Rooibos Tea. Чай Ройбуш, насыщенный красный чай с насыщенными древесными нотами.

Desert Flower. Цветок пустыни, теплый и привлекательный. Андре Тан сравнил этот цвет с лососем.

Watercress — кресс-салат. Ярко выраженный оттенок.

Marlin — водный синий. Напоминает о тропических водах.

Теплый синий цвет тропического океана. instagram.com/andre_tan_official

Chambray Blue. Осветленный синий деним, наполненный легкой жизненной силой.

Голубой с оттенком серого. instagram.com/andre_tan_official

Mushroom — нейтральный и теплый. Классический благородный оттенок.

Orangeade — сладкий и острый. Красно-оранжевый оттенок с фруктово-цитрусовыми нотками.

Mint — охлаждающий зеленый ментол. Цвет, как глоток свежего воздуха.

Lemon Drop. Лимонная капля, концентрированная цедра.

Лимонный леденец, акцентный цвет. instagram.com/andre_tan_official

Дизайнер подчеркнул, что в этой подборке — много чистого, открытого цвета. И все цвета палитры замечательно сочетаются между собой.

Отметим, согласно отчету Pantone, цвет mushroom входит в пятерку новой классики весны NYFW 2024. Кроме Mushroom, это бриллиантовый белый (Brilliant White) и спокойные нейтральные оттенки: Northern Droplet (дождевой серый), Quiet Shade (темно-серый) и Brush (утилитарный оттенок хаки).

Кроме того, по версии Pantone, в десятку главных весенних цветов входят цвета Capri (ярко-голубой оттенок, напоминающий воды Голубого грота) и Pastel Lilac — пастельная сирень, мягкий и пудровый лавандовый оттенок.

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