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Весна будет яркой: главные трендовые цвета 2024 года от Института цвета Pantone (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
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Автор
Главные цвета 2024 года по версии Pantone Новость обновлена 07 ноября 2023, 20:20
Главные цвета 2024 года по версии Pantone. Фото Freepik

Шикарные цвета — обязательно обратите внимание и сохраните себе в закладки

Институт цвета Pantone опубликовал новый отчет, в котором представил десятку самых выдающихся цветов на основе показов NYFW. Неделя моды в Нью-Йорке дала возможность ознакомиться с тенденциями осеннего стрит стайла 2023 и представила тренды будущего сезона. В отличие от шоколадно-осенней палитры, насыщенной теплыми спокойными оттенками, весна 2024 года — на цветовом контрасте.

Подборку главных цветов, которые оказались на вершине стиля по версии Института цвета Pantone, опубликовал в своем Instagram известный дизайнер одежды, украинский модельер Андре Тан. Он отметил, что на осенних показах 2023 года на подиумах было много черного цвета, поэтому весенняя палитра — яркая и резвая.

Модная палитра цветов 2024 — главные тренды

  • Rooibos Tea. Чай Ройбуш, насыщенный красный чай с насыщенными древесными нотами.
Скриншот цвет Rooibos Tea
Красно-коричневый цвет. instagram.com/andre_tan_official
  • Desert Flower. Цветок пустыни, теплый и привлекательный. Андре Тан сравнил этот цвет с лососем.
Скриншот цвет Desert Flower
"Нежный лосось". instagram.com/andre_tan_official
  • Watercress — кресс-салат. Ярко выраженный оттенок.
Скриншот цвет Watercress
Кресс-салат. instagram.com/andre_tan_official
  • Marlin — водный синий. Напоминает о тропических водах.
Скриншот цвет Marlin
Теплый синий цвет тропического океана. instagram.com/andre_tan_official
  • Chambray Blue. Осветленный синий деним, наполненный легкой жизненной силой.
Скриншот цвет Chambray Blue
Голубой с оттенком серого. instagram.com/andre_tan_official
  • Mushroom — нейтральный и теплый. Классический благородный оттенок.
Скриншот цвет Mushroom
Mushroom. instagram.com/andre_tan_official
  • Orangeade — сладкий и острый. Красно-оранжевый оттенок с фруктово-цитрусовыми нотками.
Скриншот цвет Orangeade
Нежно-красно-оранжевый. instagram.com/andre_tan_official
  • Mint — охлаждающий зеленый ментол. Цвет, как глоток свежего воздуха.
Скриншот цвет Mint
Мята. instagram.com/andre_tan_official
  • Lemon Drop. Лимонная капля, концентрированная цедра.
Скриншот цвет Lemon Drop
Лимонный леденец, акцентный цвет. instagram.com/andre_tan_official

Дизайнер подчеркнул, что в этой подборке — много чистого, открытого цвета. И все цвета палитры замечательно сочетаются между собой.

Отметим, согласно отчету Pantone, цвет mushroom входит в пятерку новой классики весны NYFW 2024. Кроме Mushroom, это бриллиантовый белый (Brilliant White) и спокойные нейтральные оттенки: Northern Droplet (дождевой серый), Quiet Shade (темно-серый) и Brush (утилитарный оттенок хаки).

Кроме того, по версии Pantone, в десятку главных весенних цветов входят цвета Capri (ярко-голубой оттенок, напоминающий воды Голубого грота) и Pastel Lilac — пастельная сирень, мягкий и пудровый лавандовый оттенок.

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#Мода #Стиль #Цвет #Цвета #Тренды