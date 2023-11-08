Обновляем зимний гардероб: главные тренды декабря, чтобы подчеркнуть свой стиль

Названы самые трендовые новинки на декабрь

Зима уже близко, а значит пора обновить свой гардероб, чтобы быть в тренде и не терять стиль. В этом сезоне много новинок, которые порадуют модниц своей элегантностью и практичностью. Мы уже рассказывали, как стильно вплетать джинсовые вещи в свой гардероб, а сегодня делимся главными трендами на декабрь.

Модный глянец ELLE назвал топ-6 самые трендовых новинок этой зимы. Давайте разбираться, что будет в моде в декабре.

Укороченный пуховик

Укороченный пуховик — идеальный вариант верхней одежды на зиму, он в топе трендов в своей категории. В отличие от короткой дутой куртки, пуховик до средины бедра прикроет талию и согреет в холодную погоду. Лучше отдать предпочтение насыщенным и ярким оттенкам, также не забывайте о поясе, который станет ярким акцентом образа с пуховиком.

Фото: Freepik

Оверсайз-бомбер

Такой бомбер, как главный конкурент укороченного пуховика, тоже в трендах этой зимой. Это идеальный вариант именно на декабрь, если не будет сильных морозов. Сочетать оверсайз бомбер можно с узкими джинсами-скинни и массивными ботинками, или же с платьем и высокими сапогами.

Фото: Freepik

Балаклава

Модные модели балаклавы снова возвращаются в зимние тренды. Такой головной убор отлично согреет в зимние холода и станет яркой изюминкой всего образа. Выбирайте балаклавы из натуральных материалов и отдавайте предпочтение ярким цветам.

Фото: Freepik

Трикотажное платье

Основой зимнего гардероба может стать трикотажное платье, которое не теряет свою актуальность. Такой наряд теплый и практичный с одной стороны, но также стильный и элегантный с другой. Отличный вариант платье-миди пастельных оттенков, которое можно сочетать с высокими сапогами и жилетами.

Фото: Freepik

Кардиган

Кардиганы снова в трендах, как дань ностальгии по 2000-м. Этот предмет гардероба лучше выбирать в более укороченных моделях, оверсайз вариантах и в пастельных спокойных тонах. Такой кардиган станет незаменимой вещью в зимнем гардеробе каждой модницы.

Фото: Freepik

Цветной гольф

Водолазки и гольфы — удобная базовая вещь, которая может быть стильной и элегантной, если правильно вплетать их в свои образы. В этом зимнем сезоне остановите свой выбор на ярких оттенках, а скучные базовые — черный и белый — спрячьте подальше в шкаф. Гольфы прекрасно сочетаются с костюмами, жакетами и строгими юбками, да и к джинсам они тоже прекрасно подойдет.

Фото: Freepik

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