Красный маникюр на Новый год 2024: лучшие идеи и дизайны с блестками и рисунками (фото)

Ваши руки будут в центре внимания

К новогодним праздникам осталось совсем немного времени. Оглянуться не успеете, как все вокруг засуетятся в подготовке к новогодней ночи. А значит, самое время позаботиться о том, какой маникюр сделать на новый год.

Как известно, 2024 года — это год Зеленого Деревянного Дракона. Конечно же, в тренде все зеленое и блестящее. Однако, и красный цвет станет более актуальным в одежде и маникюре, когда время близится к новогодним праздникам, ведь это один из традиционных оттенков новогоднего периода.

Выбирая, какой маникюр сделать к Новому году, остановите свой выбор на классическом красном или же красном с блестками и сияющими эффектами. Тогда ваши руки точно будут в центре внимания. Для самых смелых модниц подойдет вариант красного маникюра со стразами и замысловатыми рисунками, это придаст образу нотку игривости и кокетства.

Красный цвет в маникюре отлично сочетается с золотистыми оттенками, так что можно сделать дизайн с золотыми блестками и эффектами. Прекрасным решением будет и новогодний рисунок на одном или нескольких ногтях. Если готовы к экспериментам, выбирайте более неординарные и экстравагантные дизайны маникюра на новый год.

Топ-10 идей красного маникюра на Новый год

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

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