В чем встречать Новый год Дракона: трендовые платья, цвета и фасоны для новогодней вечеринки (фото)
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Самые трендовые идеи нарядов на Новый год
Новогодние праздники и корпоративы не за горами, а значит самое время подумать, в чем встречать Новый год. Символом нового 2024 года станет Зеленый Деревянный Дракон, это значит, что и цвета, и фасоны нарядов для новогодней вечеринки должны быть соответствующие. Мы уже рассказывали, какой маникюр сделать на Новый год, а сегодня делимся идеями праздничных образов.
Стилисты рекомендуют выбирать одежду из дорогих материалов — атласа, бархата, шелка, шифона, пишет stylus.ua. А при выборе образов руководствоваться простым принципом — должно быть удобно и стильно.
В чем встречать Новый год 2024
Красное платье
И хотя год Зеленого Дракона, но для новогодней вечеринки в топе трендов именно огненное красное платье. Такой наряд будет выглядеть очень уместно в новогодние праздники. Можно дополнить его золотистыми аксессуарами, украшениями, сумочкой и обувью. И вы будете сверкать на празднике.
Коктейльное платье
Коктейльное платье также будет уместным для новогоднего корпоратива. С цветами можете экспериментировать, палитра большая — от того же красного, до зеленого, оливкового, золотистого, изумрудного. Подойдет также коктейльное платье с декоративными элементами, типа кружева, пайеток и заклепок.
Маленькое черное платье
Платье в стиле Шанель не теряет свою актуальность никогда, это неизменная классика стиля. Если предпочитаете сдержанные элегантные образы, черное платье будет очень выигрышным вариантом. Дополнить образ можно золотистыми или украшениями с изумрудами.
Платье-комбинация
Этот тренд не сходит с мировых подиумов, и остается актуальным для новогодних праздников. Если вам нравится такой стиль, смело наряжайтесь на новогоднюю вечеринку в платье-комбинацию. Оно подчеркнет женственность и сделает образ изысканным.
Платье с пышными рукавами
Рукава-фонарики в платьях снова набирают популярность, так что для новогоднего корпоратива такой наряд будет очень кстати. Оттенки все те же — красный, черный, зеленый, золотистый. И с тканями не продешевить, чтобы не расстроить символ года.
Платье миди
Платье длиной чуть ниже колена тоже будет стильно смотреться на новогоднем корпоративе или семейной вечеринке. Однако главной деталью такого платья должно быть открытое декольте, которое подчеркнет женственность и добавит образу романтичности.
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