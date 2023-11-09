В чем встречать Новый год Дракона: трендовые платья, цвета и фасоны для новогодней вечеринки (фото)

Самые трендовые идеи нарядов на Новый год

Новогодние праздники и корпоративы не за горами, а значит самое время подумать, в чем встречать Новый год. Символом нового 2024 года станет Зеленый Деревянный Дракон, это значит, что и цвета, и фасоны нарядов для новогодней вечеринки должны быть соответствующие. Мы уже рассказывали, какой маникюр сделать на Новый год, а сегодня делимся идеями праздничных образов.

Стилисты рекомендуют выбирать одежду из дорогих материалов — атласа, бархата, шелка, шифона, пишет stylus.ua. А при выборе образов руководствоваться простым принципом — должно быть удобно и стильно.

В чем встречать Новый год 2024

Красное платье

И хотя год Зеленого Дракона, но для новогодней вечеринки в топе трендов именно огненное красное платье. Такой наряд будет выглядеть очень уместно в новогодние праздники. Можно дополнить его золотистыми аксессуарами, украшениями, сумочкой и обувью. И вы будете сверкать на празднике.

Фото: Pinterest

Коктейльное платье

Коктейльное платье также будет уместным для новогоднего корпоратива. С цветами можете экспериментировать, палитра большая — от того же красного, до зеленого, оливкового, золотистого, изумрудного. Подойдет также коктейльное платье с декоративными элементами, типа кружева, пайеток и заклепок.

Фото: Pinterest

Маленькое черное платье

Платье в стиле Шанель не теряет свою актуальность никогда, это неизменная классика стиля. Если предпочитаете сдержанные элегантные образы, черное платье будет очень выигрышным вариантом. Дополнить образ можно золотистыми или украшениями с изумрудами.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Платье-комбинация

Этот тренд не сходит с мировых подиумов, и остается актуальным для новогодних праздников. Если вам нравится такой стиль, смело наряжайтесь на новогоднюю вечеринку в платье-комбинацию. Оно подчеркнет женственность и сделает образ изысканным.

Фото: Pinterest

Платье с пышными рукавами

Рукава-фонарики в платьях снова набирают популярность, так что для новогоднего корпоратива такой наряд будет очень кстати. Оттенки все те же — красный, черный, зеленый, золотистый. И с тканями не продешевить, чтобы не расстроить символ года.

Фото: Pinterest

Платье миди

Платье длиной чуть ниже колена тоже будет стильно смотреться на новогоднем корпоративе или семейной вечеринке. Однако главной деталью такого платья должно быть открытое декольте, которое подчеркнет женственность и добавит образу романтичности.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных трендах декабря, чтобы подчеркнуть свой стиль. Узнайте, как обновить зимний гардероб.