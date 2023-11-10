Какую прическу сделать на Новый год 2024: стильные идеи укладок для праздничной вечеринки (фото)
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Самые красивые идеи к празднику
Совсем скоро наступит время новогодней суеты, выбора подарков и подбора гардероба к праздничным корпоративам и вечеринкам. А значит, самое время рассмотреть варианты праздничных причесок на Новый год 2024. Мы уже рассказывали о трендовых платьях для новогодней вечеринки, а сегодня делимся идеями причесок на праздник.
Быстрая и стильная прическа
В новогодние праздники стильной прической может стать обычный хвост из волос, однако сделать его нужно по особенному. Соберите волосы в хвост и обмотайте одной прядью место с резинкой, а затем причешите и уложите волосы средствами для укладки, чтобы они были гладкими. Еще один вариант простой и быстрой прически — это распущенные слегка завитые волосы с кокетливой косичкой сбоку.
Прическа на короткие волосы
Вариант с хвостом будет хорошо смотреться на более длинных волосах. А если у вас короткая стрижка, то пряди можно накрутить плойкой и распустить в объемной укладке с использованием соответствующих средств для фиксации. Также уложить короткие волосы можно с использованием красивых заколок и асимметрических прядей.
Прическа на длинные волосы
Накрутите длинные локоны и соберите волосы в высокий хвост, а затем распустите пряди к лица. Такой вариант будет выглядеть необычно и стильно. Еще одна прическа — это завитые волосы с передними прядями, которые аккуратно собраны на затылке с помощью красивой заколки.
Голливудская волна
Это элегантный вариант укладки для спокойных послушных волос. Как говорят стилисты, таким прически всегда выглядят очень изысканно и женственно и подчеркивают естественную красоту своими гладкими волнами.
Праздничный пучок
Собранные в пучок волосы это не всегда уныло и по-домашнему. Пучок можно сделать в праздничных вариациях — либо более тугой и прилизанный, либо распушенный с небрежными прядями. Такая прическа тоже прекрасно впишется в образ.
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