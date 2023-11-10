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Шикарный осенний дизайн: 20 трендовых идей нейл-арта, которые стоит попробовать в ноябре (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Модный маникюр на осень в трендовых цветах Новость обновлена 10 ноября 2023, 14:43
Модный маникюр на осень в трендовых цветах. Фото Freepik

Так или иначе, ноябрь вступает в свои права. Хотя погода в Украине до сих пор нас баловала, до снега и морозов осталось не так много времени.

Тем более нужно успеть попробовать эти уникальные идеи теплого дизайна маникюра в палитре осенних цветов! Портал Byrdie собрал много способов украсить свои ногти в течение месяца.

Идеи маникюра в трендах осени 2023

Вместо банальных наклеек с листьями вы можете полностью воспроизвести оттенки осенних листьев с разноцветным французским маникюром. Френч остается в тренде, причем классическому дизайну не уступают различные вариации — как цветовые, так и с текстурой и даже расположением.

Квинтэссенцией осенних трендов является коричневый и зеленый в разных оттенках. Такой образ ногтей идеально подходит для этого сезона. Если у вас точная рука, вы можете прорисовать извилистые завитки кисточкой для нейл-арта с тонкими линиями. В противном случае лучше запишитесь на маникюр, чтобы придать совершенный вид своим ногтям!

Еще одним из самых популярных трендов маникюра 2023 года стали хромированные ногти. Отличным выбором для ноября будет металлик с принтом на осеннюю тему.

Листья на деревьях меняются на наших глазах, но землисто-зеленые и золотые оттенки остаются основным цветом осени – и, таким образом, идей ноябрьского нейл-арта. Поэтому нельзя не упомянуть о ногтях с золотой фольгой. Они невероятно шикарны, не говоря уже о том, что идеально подходят для общей эстетики ноября.

Вашему вниманию предлагаем два десятка ноябрьских идей нейл-арта, которые можно попробовать в последующие дни и недели. Пролистайте дальше, чтобы найти свой следующий маникюр!

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Ранее "Телеграф" рассказывал, какой маникюр на новый год 2024 поднимет вас на вершину стиля. Обязательно просмотрите эту подборку и выберите свой дизайн!

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#Маникюр #Осень #Тренды