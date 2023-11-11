Стильные тенденции зимы: 13 трендов зимней моды, о которых нужно знать в этом сезоне (фото)

На карту моды вернулись неожиданные тренды

Официально наступила холодная осень, а это значит, что пришло время открыть для себя ключевые тенденции зимней моды этого года. Благодаря четырем мировым столицам моды – Нью-Йорку, Лондону, Милану и Парижу — есть и гораздо более интересные тенденции сезона осень-зима 2023/2024, чем зонтик и резиновые сапоги.

Если оставить в стороне метеорологический хаос, все эти модные развлечения нового сезона на самом деле являются одним из самых захватывающих моментов прихода зимы, отмечает портал Glamour. А что касается любителей многослойности, то одна мысль о хорошем пальто поверх супер-шикарного трикотажа заставляет нас — осмелимся сказать — желать этих более низких температур.

Модные тренды осень-зима 2023/2024

Узнайте, как может выглядеть ваш гардероб этой зимой. Это ключевые моменты, которые помогут вам подготовиться к новому сезону!

Вечная плиссировка

Плиссование – один из самых простых способов подчеркнуть внешний вид – возвращается этой зимой. Независимо от того, выбираете ли вы мягкую драпированную складку à la Loewe или более сложную, плотную складку, как у Paco Rabanne и Rokh, это прекрасный способ добавить ощущение текстуры, не усложняя образ через различные ткани или слои. Сохраняйте остальной наряд относительно монохромным, чтобы позволить плиссировке говорить за все.

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Новая баска

Баска официально вернулась на карту моды. Создавая красивый силуэт, традиционная форма клеш изделия с баской делает его универсальным и отличным способом подчеркнуть более сдержанный образ.

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Спокойная роскошь

Одна из самых простых тенденций этой зимы, набирает обороты на модной арене в течение последних месяцев. Это, по сути, противоположность яркой демонстрации богатства через логотипы и мгновенно узнаваемые дизайнерские принты, это искусство изящества. От постоянных жилетов до блейзеров и даже просто красиво скроенных джинсов, спокойная роскошь станет одним из самых умных трендов этого сезона благодаря своей вневременной долговечности.

Фото: Getty Images / Glamour

Красный в тренде

Люди всегда хотят знать о "цвете сезона", и хотя фуксия все еще переживает свою актуальность благодаря фильму о Барби, среди модных инсайдеров нет никаких сомнений, что настоящим трендовым оттенком для AW23 является красный. Не нежно красный, не рубиновый, малиновый или бордовый, а старый добрый красный. Надевайте его с ног до головы, чтобы получить дополнительные баллы.

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Прозрачная одежда

Да, мы знаем, это тренд, который не сдастся. Но поскольку дизайнеры всегда расширяют границы, создавая прозрачную одежду, не удивительно, что мы не скучаем. Под этими прозрачными футлярами нет скромных платьев или брюк – этой зимой обнажить белье будет интересно.

Фото: Getty Images / Glamour

Длинное черное пальто

Один из самых привлекательных трендов сезона, LBC (Long Black Coat) – самый крутой вариант верхней одежды для зимы. Вам не нужно подметать тротуары каждый раз, когда вы выходите из дома. Выберите то, которое спадает чуть выше лодыжки.

Фото: Getty Images / Glamour

Цветочный принт

Многие из нас любят цветы весной, но считали ли вы когда-нибудь их основой зимних тенденций? Все скоро изменится: цветы мрачных оттенков займут центральное место на взлетно-посадочных полосах AW23. Выбирайте с насыщенным базовым цветом, лучше всего черным или угольно-серым. Независимо от того, это один цветок или несколько, это гарантированный способ украсить модный пейзаж в разгар зимы.

Фото: Getty Images / Glamour

Яркие колготки

Не едва заметные чудесные или функциональные черные пары. Ярко-красный цвет был на всех подиумах этого сезона, но здесь на самом деле нет правил — выбирайте красные, синие, розовые, зеленые, белые.

Фото: Getty Images / Glamour

Масляно-желтый цвет

Более тонкий, но не менее красивый цветовой тренд, появляющийся этой осенью/зимой, — это масляный, пастельно-желто-золотистый тон. Ношение с головы до пяток также часто указывает на тенденцию "тихой роскоши", поскольку излучает утонченную элегантность и одновременно является одним из самых простых оттенков в носке. В отличие от более громких красных моментов, это более приглушенный цветовой тренд, который гораздо менее агрессивен.

Фото: Getty Images / Glamour

Шарфы и накидки

Снова 2010 год? Потому что все мы собираемся покупать шарфы размером с одеяло и искать в Google самые изысканные способы обернуться в них. Независимо от того, выбираете ли вы чрезвычайно простой с приглушенным оттенком, непринужденно накинутым на одно плечо, или более выразительный образ, как у Сен-Лорана и Габриэлы Херст, благодаря ярким оттенкам/принтам и полной драпировке, трудно в этом ошибиться.

Фото: Getty Images / Glamour

Жидкий металл

Металлические оттенки появляются почти каждую зиму благодаря их крепкой ассоциации с сезоном вечеринок, но для 2023 года дело не только в мерцании, но и в количестве и размещении. В то время как в прошлых сезонах здесь были приветственные вкрапления серебра и блестки там, для осени/зимы 2023 года нет никаких препятствий, поскольку внешний вид требует полностью металлического подхода к тренду.

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Ремни с низкой талией

Еще одна тенденция, которая может заставить вас вздрогнуть. Но если вы не любите оголять живот — нет причин не носить ремень поверх платья. Обязательно выбирайте платье с заниженной талией, чтобы не выглядеть так, будто вы просто слишком свободно застегнули стягивающий талию ремень.

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Обратно в школу

В 2023 году "школьная" мода, а именно рубашки и галстуки, стала одной из наиболее часто повторяющихся тем подиумов AW23. Единственное отличие состоит в том, что на этот раз вы можете совмещать его с любым низом, который считаете нужным.

Фото: Getty Images / Glamour

Ранее "Телеграф" опубликовал подборку готовых луков в зимних трендах от модного стилиста. Модные формулы на зиму 2023 смотрите в следующей статье.