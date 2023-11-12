В чем встречать Новый 2024-й год: яркие идеи образов с блестящими платьями (фото)

Вы будете сиять на новогодней вечеринке

Совсем скоро всех захватит предновогодняя суета, новогодние корпоративы и вечеринки, а все вокруг наполнится праздничной атмосферой. Самое время подумать о гардеробе на новогодние праздники. Ранее мы рассказывали, какую прическу сделать на Новый год, а сегодня делимся идеями новогодних образов.

"Телеграф" собрал самые яркие идеи новогодних нарядов, чтобы вы стали настоящей королевой корпоратива или праздничной вечеринки на Новый год Зеленого Деревянного Дракона.

Блестящие платья

Отличным вариантом наряда для новогодней вечеринки станет блестящее платье, в котором вы будете главной звездой праздника. Такой наряд добавит сияния вашему образу, сделает вас заметной и яркой. Можно экспериментировать с оттенками, видами декора и длинной нарядов. Главно — блеск и сияние.

Фото: Pinterest

Платье — брызги шампанского

Это наряд бежевых пастельных оттенков с сияющим декором сделает образ одновременно сдержанно-элегантным и слегка загадочным. А блестки придадут праздничного настроения. Такое платье может быть как длинным, так и более коротким. В нем вы будете чувствовать себя очень изысканно и уверенно.

Фото: Pinterest

Блестящая юбка

Если не можете выбрать платье, смело выбирайте юбку. Отличный вариант — классическая юбка-карандаш, полностью декорированная пайетками или другими блестящими элементами. Если дополнить юбку черным топом, вы получите очень стильный и слегка экстравагантный образ, который будет привлекать внимание.

Фото: Pinterest

Маленькое черное платье

Это неизменная классика, которая никогда не выходит из моды. Эффектное черное платье тоже будет выделяться на новогодней вечеринке, оно сделает образ эффектным и элегантным. Такой вариант подойдет для ценительниц сдержанной классики.

Фото: Pinterest

Маленькое красное платье

Этот вариант подойдет для модниц, которые не хотят быть в черном, но идея классического маленького платья им очень импонирует. Красный цвет особенно в тренде в новогодние праздники, так что маленькое красное платье на праздничной вечеринке будет очень уместным и стильным.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал о красном маникюре на Новый год. Узнайте лучшие идеи и дизайны маникюра с блестками и рисунками.