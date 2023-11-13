В чем встречать год Зеленого Дракона 2024: оттенки и фасоны нарядов, чтобы понравиться символу года (фото)

Подбираем гардероб на новогодние праздники

Согласно восточному календарю, 2024 год — это год Зеленого Деревянного Дракона. К слову, это будет високосный год, в нем будет 366 дней, а в феврале — 29 дней. Мы уже рассказывали о ярких идеях образов с блестящими платьями для праздничных вечеринок, а сегодня делимся, в каких цветах встречать Новый год, чтобы понравиться символу года.

Главные цвета на Новый год — все оттенки зеленого, красный, оранжевый, золотистый, серебристый

Фото: Pinterest

Главное правило — ничего нейтрального, пастельного, спокойного и скромного. Символ года очень яркий и харизматичный, а значит наряд для новогодней ночи должен быть ему по вкусу — такой же яркий и экстравагантный.

Фото: Pinterest

Стилисты рекомендуют остановить свой выбор на удобный фасонах нарядов, вам должно быть максимально комфортно в вашем образе. Длина и асимметрия вырезов в платьях не столь принципиальна, а вот в фактурах и текстурах рекомендуют остановиться на пайетках, бархате, шелке, атласе, вышивках. А вот неудобную колючую синтетику лучше не надевать на праздник.

Фото: Pinterest

Обувь тоже должна быть яркой и заметной — выбирайте яркие модели сапог и туфель, это могут быть красные, зеленые и даже золотые оттенки.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую прическу сделать на Новый год 2024. Стильные идеи укладок для праздничной вечеринки с фото.