Что надеть на новогодний корпоратив: трендовые платья, пайетки и классика в нарядах (фото)

Идеи образов для новогоднего корпоратива

Совсем скоро атмосфера вокруг наполнится новогодней суетой. А значит, самое время позаботиться о новогодних нарядах для корпоратива с коллегами. Мы уже рассказывали, в чем встречать год Зеленого Дракона, а сегодня делимся идеями, что надеть на новогодний корпоратив.

Главные тренды новогодней моды — все оттенки зеленого, красный, блестки и пайетки.

Зеленый в тренде

Одним из главных трендов в нарядах будет зеленый и все его оттенки. Так что смело выбирайте зеленый наряд, он будет ярким и понравится символу году. В фасонах и текстурах ограничений нет — это могут быть и мини/миди платья, и костюмы, и яркие зеленые элементы на пастельной основе наряда. Не будут лишними и блестки, и пайетки, и зеленые камни.

Фото: Pinterest

Красный тоже в тему

Красные наряды на новый год — это всегда выигрышная идея, так как этот оттенок является традиционным новогодним. Красное платье, или брючный костюм сделают ваш образ на корпоратив женственным, элегантным и запоминающимся. Присмотритесь к классическим фасонам и натуральным материалам.

Фото: Pinterest

Маленькое черное платье

Неизменная классика — маленькое черное платье, оно сделает ваш образ особенно изящным и стильным. Разбавить образ можно ярким блестящим элементом или аксессуарами. К черному платью отлично подойдут красные или зеленые туфли.

Фото: Pinterest

Блестки и пайетки

Платья из блестящих материалов или декорированные пайетками сделают вас королевой новогоднего корпоратива. Во-первых, это ярко и привлекает внимание, а во-вторых, это очень трендово в год Зеленого дракона. Такой наряд поможет вам сиять весь вечер — и на официальной части корпоратива, и на after party.

Фото: Pinterest

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