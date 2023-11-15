Пижамный стиль, красное платье, пайетки: трендовые идеи образов для новогодней ночи 2024 (фото)

Уже пора задуматься, в чем встречать Новый год

До Нового года осталось уже немного времени, так что пора задуматься, в чем провести главный праздник в году. Как известно, это будет год Зеленого Деревянного Дракона, поэтому, чтобы угодить символу года, нужно подобрать соответствующий наряд.

Стилисты рекомендуют выбирать удобные фасоны и наряды красных, зеленых и блестящих оттенков, пишет ТСН. А если вечеринка будет дома, то можно выбирать даже пижамный стиль.

Красное платье

Когда еще надевать яркое красное платье, как не на праздничную вечеринку по случаю Нового года. Тем более, что красный — это один из традиционных новогодних оттенков.

Фото: Pinterest

Все оттенки зеленого

Также для праздника подойдут наряды всех оттенков зеленого, чтобы угодить символу года Зеленому дракону. Самое главное, чтобы наряд был максимально удобным и хорошо сидел.

Фото: Pinterest

Образы с пайетками

Блистать в новогоднюю ночь помогут наряды, декорированные пайетками, к тому же, это сейчас очень в тренде. Не останавливайтесь на платьях — можно создавать луки с юбками, топами, пиджаками с пайетками.

Фото: Pinterest

Строгий костюм

Строгий костюм яркого праздничного цвета прекрасно подойдет для празднования в ресторане или корпоратива на работе. Брючные костюмы будут в особом почете в новогодние праздники. Выбирайте красные, зеленые, оливковые или классические черные костюмы и подчеркните свою женственность и элегантность.

Фото: Pinterest

Пижамный стиль

Пижамный стиль для домашней новогодней вечеринки — именно то, что нужно. Конечно, это должна быть красивая шелковая или атласная пижама, а не та, в которой вы действительно спите. Такой наряд будет уместным для семейного застолья дома.

Фото: Pinterest

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