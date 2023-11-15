Baker Boy, шапка бини или балаклава: самые трендовые головные уборы для мужчин этой зимой (фото)

Какие головные уборы будут в тренде

Головные уборы в зимних образах играют роль не только стильного аксессуара, но и отлично согревают в холодную погоду. Мы уже рассказывали про самые модные головные уборы на ноябрь для женщин, а сегодня делимся, какие мужские головные уборы будут в моде этой зимой.

Среди главных трендов мужской моды в части головных уборов — шапки бини, балаклавы, шапки-авиаторы и другие аксессуары, пишет online.ua. Разбираемся, что с чем и как носить.

Шапки бини

Шапки бини уже не один год среди модных трендов, причем как в мужских, так и в женских вариациях. Они удобны и практичны, поэтому подходят к разным стилям. Такую шапку можно дополнить шарфом или перчатками в тон, чтобы выглядеть максимально стильно.

Фото: Pinterest

Вязаные шапки

Теплые вязанные шапки тоже среди трендов мужской моды на этот сезон. Они подойдут для модников, которые любят комфорт и хотят оставаться на стиле. Такой головной убор подойдет как для уличного стиля, так и для более официального.

Фото: Pinterest

Балаклавы

Это пожалуй самый необыкновенный тренд, который снова вернулся на подиумы. Балаклава с курткой или даже в комбинации с классическим пальто будет выглядеть очень неординарно, но от это не менее стильно.

Фото: Pinterest

Шляпы с широкими полями

Классические шляпы давно в почете среди мужчин. иИ если раньше их выбирали мужчины постарше, то сейчас это писк молодежной моды. Такой головной убор отлично защищает от снега и дождя и выглядит максимально элегантно и стильно.

Фото: Pinterest

Baker Boy

Необычная фуражка в стиле Baker Boy остается актуальной в новом сезоне, она отлично подходит, как для осеннего, так и для более холодного сезона. Такой головной убор отлично сочетается с пуховиками, классическими пальто и даже косухами.

Фото: Pinterest

Шапки-авиаторы

Шапки-ушанки в более современном варианте называются шапки-авиаторы. Это главный тренд сезона 2023/2024. Такие головные уборы очень хорошо защищают от холода, и прекрасно сочетаются в стиле стрит-стайл.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал про модные головные уборы, которые подчеркнут осенний образ любой модницы. Названы топ-3 тренда в головных уборах этой осени.