Baker Boy, шапка бини или балаклава: самые трендовые головные уборы для мужчин этой зимой (фото)
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Какие головные уборы будут в тренде
Головные уборы в зимних образах играют роль не только стильного аксессуара, но и отлично согревают в холодную погоду. Мы уже рассказывали про самые модные головные уборы на ноябрь для женщин, а сегодня делимся, какие мужские головные уборы будут в моде этой зимой.
Среди главных трендов мужской моды в части головных уборов — шапки бини, балаклавы, шапки-авиаторы и другие аксессуары, пишет online.ua. Разбираемся, что с чем и как носить.
Шапки бини
Шапки бини уже не один год среди модных трендов, причем как в мужских, так и в женских вариациях. Они удобны и практичны, поэтому подходят к разным стилям. Такую шапку можно дополнить шарфом или перчатками в тон, чтобы выглядеть максимально стильно.
Вязаные шапки
Теплые вязанные шапки тоже среди трендов мужской моды на этот сезон. Они подойдут для модников, которые любят комфорт и хотят оставаться на стиле. Такой головной убор подойдет как для уличного стиля, так и для более официального.
Балаклавы
Это пожалуй самый необыкновенный тренд, который снова вернулся на подиумы. Балаклава с курткой или даже в комбинации с классическим пальто будет выглядеть очень неординарно, но от это не менее стильно.
Шляпы с широкими полями
Классические шляпы давно в почете среди мужчин. иИ если раньше их выбирали мужчины постарше, то сейчас это писк молодежной моды. Такой головной убор отлично защищает от снега и дождя и выглядит максимально элегантно и стильно.
Baker Boy
Необычная фуражка в стиле Baker Boy остается актуальной в новом сезоне, она отлично подходит, как для осеннего, так и для более холодного сезона. Такой головной убор отлично сочетается с пуховиками, классическими пальто и даже косухами.
Шапки-авиаторы
Шапки-ушанки в более современном варианте называются шапки-авиаторы. Это главный тренд сезона 2023/2024. Такие головные уборы очень хорошо защищают от холода, и прекрасно сочетаются в стиле стрит-стайл.
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