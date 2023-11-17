Какой маникюр сделать на новогодние праздники: самые трендовые оттенки и дизайны (фото)

Вдохновляйтесь идеями маникюра на новый год 2024

Совсем скоро начнется период новогодних праздников и всех захватит новогодняя суета и атмосфера. Самое время подумать, как прихорошиться, и какой маникюр сделать к главной ночи в году.

"Телеграф" собрал самые яркие и трендовые идеи новогоднего маникюра, с которыми ваши руки будут в центре внимания.

Красный маникюр

Красный — один из традиционных новогодних оттенков и он никогда не теряет свою актуальность. Можно разбавить красный маникюр рисунками или дизайном с блестками.

Фото: Pinterest

Зеленый маникюр

Символом 2024 года станет Зеленый Деревянный Дракон, а значит все оттенки зеленого будут очень уместны в новогоднем гардеробе и маникюре.

Фото: Pinterest

Классический маникюр

Классика тоже всегда уместна, это универсальный маникюр, который прекрасно сочетается с самыми разнообразными образами. Рассмотрите варианты классического френча и нюдовых оттенков. Их также можно разбавить дизайнами или эффектами с блестками и сиянием.

Фото: Pinterest

Блестящий маникюр

Блестящий маникюр сделает вас королевой новогодней вечеринки. Если хотите добавить образу нотки бунтарства, смело выбирайте яркие оттенки и сияющие блестки в маникюре.

Фото: Pinterest

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