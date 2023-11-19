С чем носить пуховик этой зимой: пять стильных формул на каждый день (фото)
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Можно одевать как с юбкой, так и с леггинсами
Если вы по-прежнему думаете, что с пуховиком невозможно создать стильный и теплый образ – позвольте развеять ваши сомнения. Прошли те времена, когда эта верхняя одежда ассоциировалась сугубо со спортом. В настоящее время бренды предлагают максимально разнообразные модели, которыми можно дополнить самый разный стиль в одежде.
На этом акцентирует внимание украинский стилист Матвей Калугин. Эксперт подготовил готовые модные формулы с пуховиками разной длины и фасона, которые можно легко претворить в жизнь, чтобы быть стильными каждый день.
Пуховик с юбкой
До длинной элегантной юбки лучше всего подбирать короткие и объемные пуховики, чтобы создать гармоничные пропорции. В таких романтических образах следите за тем, чтобы на пуховике не было убыточных спортивных элементов (контрастные застежки, затяжки, большие карманы, эмблемы).
Пуховик с платьем
К платью-миди отлично подойдет пуховик в такой же длине. Подобные образы максимально теплые и уютные, но не лишенные женственности.
Пуховик с брюками
Строгие и элегантные наряды с костюмными брюками также можно дополнить пуховиком. Главная основа – выбирать модели, которые хорошо держат форму и имеют минималистичный дизайн. В таких сочетаниях хорошо сработают кожаные, шерстяные, вельветовые пуховики.
Пуховик с леггинсами
Облегающие леггинсы лучше всего дополнять максимально объемным пуховиком, длиной до середины бедра.
Пуховик с джинсами
Пуховик и джинсы – понятное и банальное сочетание. Но и его можно сделать оригинальным, если поиграть с силуэтами и разнообразием фактур.
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