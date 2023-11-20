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Как носить длинное серое пальто и не выглядеть "серой мышкой": модные формулы (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Серое макси-пальто всегда в тренде Новость обновлена 20 ноября 2023, 08:29
Серое макси-пальто всегда в тренде. Фото Freepik

Серое макси-пальто считается идеальной долговременной инвестицией в собственный стиль

Выбор верхней одежды всегда сложный процесс, ведь обычно это не покупка на сезон, а долговременная инвестиция. Вариантом такой инвестиции может стать серое макси пальто. Ведь хоть серый и несомненный тренд этого сезона, он с легкостью может стать базой в вашем гардеробе.

Существуют комплекты, которые можно сложить с серым пальто и не выглядеть при этом "серой мышкой". Об этом рассказали эксперты блога о моде и стиле pumpyourstyle.studio.

TOTAL GREY

Да-да, серый тотал-лук выглядит стильно и дорого. Попробуйте комбинацию из свитера оверсайз и брюк палаццо.

девушка в пальто
девушка в пальто
девушка в пальто

ЯРКАЯ АКСЕССУАРНАЯ ГРУППА

Если вам недостает цвета, его всегда можно добавить с помощью перчаток, шапки, шарфа, обуви или сумки. В этом сезоне следует обратить внимание на аксессуары красного и зеленого цветов.

девушка в пальто
девушка в пальто

NO PANTS

Самый провокационный тренд прекрасно сочетается с макси-пальто. Необязательно выходить в свет в одном нижнем, чтобы формула сработала. Достаточно надеть короткие шорты или мини-юбку.

девушка в пальто

КРОССОВКИ

Чтобы создать интересный аутфит, стоит поиграть со стилями. Кроссовки, отвечающие за "спорт", и структурированное пальто, отвечающее за официально-деловой стиль, прекрасно дополнят друг друга и создадут более расслабленный аутфит.

девушка в пальто
девушка в пальто

METALLIC

Если вам не хватает интересного образа с серым пальто, попробуйте добавить металлик (в поясную зону или же в аксессуарную группу). Такое сочетание не остается незамеченным.

девушка в пальто
девушка в пальто

Отметим, что некоторые пальто, которые были популярны несколько лет назад, на сегодня абсолютно не соответствуют современным стандартам стиля. "Телеграф" рассказывал об антитрендах пальто осенью 2023 года.

Теги:
#Мода #Пальто #Верхняя одежда