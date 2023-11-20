Как носить длинное серое пальто и не выглядеть "серой мышкой": модные формулы (фото)

Серое макси-пальто считается идеальной долговременной инвестицией в собственный стиль

Выбор верхней одежды всегда сложный процесс, ведь обычно это не покупка на сезон, а долговременная инвестиция. Вариантом такой инвестиции может стать серое макси пальто. Ведь хоть серый и несомненный тренд этого сезона, он с легкостью может стать базой в вашем гардеробе.

Существуют комплекты, которые можно сложить с серым пальто и не выглядеть при этом "серой мышкой". Об этом рассказали эксперты блога о моде и стиле pumpyourstyle.studio.

TOTAL GREY

Да-да, серый тотал-лук выглядит стильно и дорого. Попробуйте комбинацию из свитера оверсайз и брюк палаццо.

ЯРКАЯ АКСЕССУАРНАЯ ГРУППА

Если вам недостает цвета, его всегда можно добавить с помощью перчаток, шапки, шарфа, обуви или сумки. В этом сезоне следует обратить внимание на аксессуары красного и зеленого цветов.

NO PANTS

Самый провокационный тренд прекрасно сочетается с макси-пальто. Необязательно выходить в свет в одном нижнем, чтобы формула сработала. Достаточно надеть короткие шорты или мини-юбку.

КРОССОВКИ

Чтобы создать интересный аутфит, стоит поиграть со стилями. Кроссовки, отвечающие за "спорт", и структурированное пальто, отвечающее за официально-деловой стиль, прекрасно дополнят друг друга и создадут более расслабленный аутфит.

METALLIC

Если вам не хватает интересного образа с серым пальто, попробуйте добавить металлик (в поясную зону или же в аксессуарную группу). Такое сочетание не остается незамеченным.

Отметим, что некоторые пальто, которые были популярны несколько лет назад, на сегодня абсолютно не соответствуют современным стандартам стиля. "Телеграф" рассказывал об антитрендах пальто осенью 2023 года.