Красный, черный, зеленый и другие самые модные оттенки маникюра на декабрь (фото)
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Смотрите и вдохновляйтесь идеями маникюра
Скоро декабрь, а значит нужно подобрать модный маникюр на первый месяц зимы. В этом сезоне в тренду будут красные, черные и зеленые оттенки. При этом актуальной остается классика — френч и нюдовые оттенки, а также дизайны с блестками.
Красный маникюр
Красный маникюр также можно отнести к классическому, он не теряет свою актуальность, только набирает разных форм и дизайнов. Такой маникюр прибавит уверенности в себе и элегантности вашему образу.
Черный маникюр
Однотонный черный маникюр с глянцевым покрытием станет отличной идеей на декабрь. А вот уже на новогодние праздники можно сделать что-то более вычурное и праздничное.
Зеленый маникюр
Все оттенки зеленого в маникюре будут в тренде в декабре, а также на новогодние праздники. Разнообразить зеленый маникюр можно блестками или другими сверкающими элементами и рисунками.
Классический нюд и френч
Нюдовые оттенки в маникюре и дизайн-френч не теряют свою актуальность ни летом, ни зимой. Такой маникюр отлично подходит к разным образам, оставаясь естественным и изыщным.
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