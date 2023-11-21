И от холода, и для красоты: какие головные уборы будут в тренде в декабре (фото)

Самые стильные головные уборы на декабрь

Совсем скоро наступит зима, а последние дни ноября уже принесли серьезное похолодание. Самое время утепляться стильными головными уборами. "Телеграф" уже рассказывал о самых трендовых головных уборах для мужчин, а сегодня делимся, какие головные уборы будут в тренде в женской моде.

Есть три самые топовые варианты головных уборов на декабрь и все последующие зимние месяцы, пишет hochu.ua. Так, стилисты подчеркивают, что в тренде сейчас теплые шарфы, шляпы с широкими полями и вязаные шапки.

Теплый шарф

Теплый шарф — это аксессуар два в одном. Его можно носить не только традиционно — на шее, но и покрывать им голову в зимнюю стужу и во время снегопадов. Выбирайте шарфы из теплых натуральных материалов. Присмотритесь к коричневым, пастельным и темным оттенкам.

Фото: Pinterest

Шляпа с полями

Шляпы с широкими полями полями сейчас на пике трендов. В моде светлые и пастельные оттенки, но и базовые — серый и черный тоже не потеряли свою актуальность. Такие шляпы прекрасно сочетаются в классических элегантных образах с шубами и пальто.

Фото: Pinterest

Вязаные шапки

В трендах также остаются практичные и теплые вязаные шапки. Они больше подходят к стрит стайлу, прекрасно сочетаются с куртками и пуховиками разной длины. Для повседневных луков — то что нужно. Не бойтесь выбирать яркие и даже "ядовитые" оттенки, они будут ярким акцентом вашего образа.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, известный украинский дизайнер Андре Тан назвал пять модных трендов зимы 2024 года. По словам модельера, некоторые вещи возвращаются из прошлого.