И от холода, и для красоты: какие головные уборы будут в тренде в декабре (фото)
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Самые стильные головные уборы на декабрь
Совсем скоро наступит зима, а последние дни ноября уже принесли серьезное похолодание. Самое время утепляться стильными головными уборами. "Телеграф" уже рассказывал о самых трендовых головных уборах для мужчин, а сегодня делимся, какие головные уборы будут в тренде в женской моде.
Есть три самые топовые варианты головных уборов на декабрь и все последующие зимние месяцы, пишет hochu.ua. Так, стилисты подчеркивают, что в тренде сейчас теплые шарфы, шляпы с широкими полями и вязаные шапки.
Теплый шарф
Теплый шарф — это аксессуар два в одном. Его можно носить не только традиционно — на шее, но и покрывать им голову в зимнюю стужу и во время снегопадов. Выбирайте шарфы из теплых натуральных материалов. Присмотритесь к коричневым, пастельным и темным оттенкам.
Шляпа с полями
Шляпы с широкими полями полями сейчас на пике трендов. В моде светлые и пастельные оттенки, но и базовые — серый и черный тоже не потеряли свою актуальность. Такие шляпы прекрасно сочетаются в классических элегантных образах с шубами и пальто.
Вязаные шапки
В трендах также остаются практичные и теплые вязаные шапки. Они больше подходят к стрит стайлу, прекрасно сочетаются с куртками и пуховиками разной длины. Для повседневных луков — то что нужно. Не бойтесь выбирать яркие и даже "ядовитые" оттенки, они будут ярким акцентом вашего образа.
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