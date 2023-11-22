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В каком цвете встречать Новый год 2024: самые трендовые оттенки платьев для праздничной вечеринки (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Чтобы символ года Зеленый Дракон был доволен Новость обновлена 22 ноября 2023, 09:11
Чтобы символ года Зеленый Дракон был доволен. Фото Freepik

Что надеть, чтобы понравится символу года

Скоро начнется декабрь, а там глазом не успеете моргнуть, как мир захватит предновогодняя суета и атмосфера. Символом 2024 года станет Зеленый Деревянный Дракон, а значит наряды на Новый год нужно подбирать соответствующие, чтобы понравиться символу года. Мы уже рассказывали, какой маникюр сделать на новогодние праздники, а сегодня делимся, какие цвета в нарядах подобрать для праздничной вечеринки.

В первую очередь наряд должен быть комфортным для вас, как и цвет, в котором вы будете блистать на празднике, пишет vikna.tv. Среди самых трендовых оттенков новогодних праздников — красный, зеленый, золотистый и белый.

Красный

Красный оттенок не теряет свою актуальность, а в новогодние праздники становится одним из главных цветов. В платье красного цвета вы будете чувствовать себя уверенно и элегантно. Дополнить красный наряд можно золотистыми украшениями и аксессуарами.

красное платье
Фото: Pinterest

Белый

Белый, как символ чистоты и всего нового идеально подойдет для новогодних вечеринок. Наряд такого цвета сделает ваш образ особенным и будет привлекать внимание. Главное, чтобы вам было в нем комфортно.

белое платье
Фото: Pinterest

Золотой

В золотистом наряде на новогодней вечеринке или корпоративе вы будете настоящей королевой праздника, все взгляды будут прикованы именно к вам. Дополнить золотистый наряд можно аксессуарами базовых оттенков.

золотистое платье
Фото: Pinterest

Зеленый

В образе зеленого цвета вы точно понравитесь символу года — Зеленому Дракону. Здесь подойдут все оттенки зеленого — от легкого салатового до глубокого темно-зеленого.

зеленое платье
Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендовых идеях образов для новогодней ночи 2024. Пижамный стиль, красное платье, пайетки и другие тренды на праздник.

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#Новый год 2024 #мода на новый год