В каком цвете встречать Новый год 2024: самые трендовые оттенки платьев для праздничной вечеринки (фото)
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Что надеть, чтобы понравится символу года
Скоро начнется декабрь, а там глазом не успеете моргнуть, как мир захватит предновогодняя суета и атмосфера. Символом 2024 года станет Зеленый Деревянный Дракон, а значит наряды на Новый год нужно подбирать соответствующие, чтобы понравиться символу года. Мы уже рассказывали, какой маникюр сделать на новогодние праздники, а сегодня делимся, какие цвета в нарядах подобрать для праздничной вечеринки.
В первую очередь наряд должен быть комфортным для вас, как и цвет, в котором вы будете блистать на празднике, пишет vikna.tv. Среди самых трендовых оттенков новогодних праздников — красный, зеленый, золотистый и белый.
Красный
Красный оттенок не теряет свою актуальность, а в новогодние праздники становится одним из главных цветов. В платье красного цвета вы будете чувствовать себя уверенно и элегантно. Дополнить красный наряд можно золотистыми украшениями и аксессуарами.
Белый
Белый, как символ чистоты и всего нового идеально подойдет для новогодних вечеринок. Наряд такого цвета сделает ваш образ особенным и будет привлекать внимание. Главное, чтобы вам было в нем комфортно.
Золотой
В золотистом наряде на новогодней вечеринке или корпоративе вы будете настоящей королевой праздника, все взгляды будут прикованы именно к вам. Дополнить золотистый наряд можно аксессуарами базовых оттенков.
Зеленый
В образе зеленого цвета вы точно понравитесь символу года — Зеленому Дракону. Здесь подойдут все оттенки зеленого — от легкого салатового до глубокого темно-зеленого.
Ранее "Телеграф" рассказывал о трендовых идеях образов для новогодней ночи 2024. Пижамный стиль, красное платье, пайетки и другие тренды на праздник.