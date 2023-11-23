Ботинки-челси, ботфорты и берцы: самые трендовые модели зимней обуви на сезон 2023-2024

Узнайте, что будет на пике трендов среди обуви

На улице уже заметно похолодало. И хотя осень была достаточно теплой, впереди зима, а значит пора доставать зимнюю обувь и обновлять гардероб. Мы уже рассказывали, как утеплить зимнюю обувь, а сегодня делимся, какие модели обуви будут в тренде в сезоне 2023-2024.

Очень важно, чтобы зимняя обувь была максимально удобной, практичной и теплой, пишет unian.net. Среди трендовых моделей этого сезона вы точно найдете что-то подходящее именно вам.

Дутики

Нет, это не детская обувь, а очень удобные и теплые дутые ботинки, которые набирают популярность среди модниц. Такие дутики отлично комбинируются в спортивном и уличном стиле для повседневного ношения.

Фото: Pinterest

Берцы

Уже несколько сезонов модели ботинок под берцы не теряют свою актуальность. Эти ботинки с грубой подошвой прекрасно защищают ноги от промокания и выглядят очень стильно. Берцы можно носить как в уличных образах, так и в более нарядных — с юбками и платьями.

Фото: Pinterest

Ботфорты

Ботфорты в этом сезоне дизайнеры рекомендуют носить так, чтобы они не были заметны — с длинными платьями, юбками и пальто. Это сделает ваш образ особенно элегантным и ультрамодным.

Фото: Pinterest

Челси

Ботинки-челси — универсальный вариант на эту зиму. Они и удобные, и теплые, и прекрасно сочетаются с разными образами. Челси можно сочетать, как с классическим стилем, так и с женственными нарядами, также они подойдут к стрит стайлу.

Фото: Pinterest

Сапоги-трубы

Так негласно называют высокие сапоги с широкой халявой. Такая обувь стала настоящим открытием для модниц и не теряет свою актуальность в этом сезоне. Сапоги с широкими халявами отлично подходят, как к джинсам, так и к образам с юбками и платьями.

Фото: Pinterest

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