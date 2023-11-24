Подчеркните образ стильным платьем: какие модели будут на пике трендов зимой 2023-2024

Какое платье выбрать для этой зимы

Холодная погода и осадки на улице не повод отказываться от любимого элемента гардероба — платья. Тем более, что дизайнеры предлагают много интересных вариантов платьем на зиму. Мы уже рассказывали о самой трендовой зимней обуви, а сегодня делимся, какие модели платьев будут актуальны в этом зимнем сезоне.

Самое главное правило ношения платьев зимой — вам должно быть максимально тепло, пишет unian.net. Также дизайнеры рекомендуют не выбирать наряды из тонких материалов, чтобы не мерзнуть в холодную погоду.

Платье миди на зиму

Платье миди станет отличным выбором для ношения зимой. Выбирайте базовые оттенки — черный, белый, пастельные, они сейчас особенно актуальны. Такое платье можно комбинировать с ботфортами, так вы будете выглядеть максимально элегантно.

Фото: Pinterest

Трикотажное платье

Трикотаж бывает разным, для зимы лучше выбирать более плотный и теплый. Трикотажные платья не теряют свою актуальность зимой, с скорее даже наоборот, обретают новых форм и фасонов. Выбирайте модели свободного кроя и комбинируйте с высокими сапогами.

Фото: Pinterest

Зимнее вязаное платье

В зимний гардероб можно смело вплетать вязанные платья, которые сейчас активно набирают популярность среди модниц. При грамотном комбинировании и подборе аксессуаров такое платье может сделать из вас настоящую модницу.

Фото: Pinterest

Нарядное платье на зиму

Чтобы добавить нарядности образу можно выбирать платья из плотного материала и ярких оттенков. Более того, в моде платья с принтами и узорами. Главное не перестарайтесь с пестростью наряда, чтобы не выглядеть смешно. Всего должно быть в меру. С ботинками челси или ботфортами такой наряд сделает ваш образ элегантным и женственным.

Фото: Pinterest

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