Идеальные варианты: названы 3 новогодних прически для каждой длины волос (фото)
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Обладательницам длинных и коротких волос, а также средней длины больше не нужно "париться"
Подготовка к Новому году включает в себя заранее разработанный праздничный образ. В этом сезоне стилисты рекомендуют выбирать невычурные прически, отказываясь от чрезмерных аксессуаров.
Также важно учесть выбор праздничного наряда. Для строгого стиля подойдут утонченные прически, а для нарядов с глубоким декольте, наоборот, стоит рассмотреть распущенные волосы или легкие локоны. Об этом пишет gazeta. Рассмотрим несколько вариантов причесок, которые помогут вам впечатлить гостей на новогоднем празднике.
Для длинных волос
Девушкам с густой шевелюрой идеально подойдут мягкие локоны. В этом сезоне обратите внимание на тренд "голливудской волны".
Для средней длины
Соберите ваши волосы в низкий пучок. Этот стиль отлично сочетается как с платьем, так и с костюмом. Важно помнить, что стилисты в этом году рекомендуют придавать подобным вариантам легкую небрежность.
Для коротких волос
Легкие волнистые локоны и эффект мокрых волос добавят вашему образу нотку сексуальности.
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