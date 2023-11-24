Идеальные варианты: названы 3 новогодних прически для каждой длины волос (фото)

Обладательницам длинных и коротких волос, а также средней длины больше не нужно "париться"

Подготовка к Новому году включает в себя заранее разработанный праздничный образ. В этом сезоне стилисты рекомендуют выбирать невычурные прически, отказываясь от чрезмерных аксессуаров.

Также важно учесть выбор праздничного наряда. Для строгого стиля подойдут утонченные прически, а для нарядов с глубоким декольте, наоборот, стоит рассмотреть распущенные волосы или легкие локоны. Об этом пишет gazeta. Рассмотрим несколько вариантов причесок, которые помогут вам впечатлить гостей на новогоднем празднике.

Для длинных волос

Девушкам с густой шевелюрой идеально подойдут мягкие локоны. В этом сезоне обратите внимание на тренд "голливудской волны".

Для средней длины

Соберите ваши волосы в низкий пучок. Этот стиль отлично сочетается как с платьем, так и с костюмом. Важно помнить, что стилисты в этом году рекомендуют придавать подобным вариантам легкую небрежность.

Для коротких волос

Легкие волнистые локоны и эффект мокрых волос добавят вашему образу нотку сексуальности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендовых идеях образов для новогодней ночи 2024. Пижамный стиль, красное платье, пайетки и другие тренды на праздник.